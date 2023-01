Nyílt napot tartott szombaton a tíz hektáros parkban elhelyezkedő Alföldi ASzC Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, ahol legfőképp a továbbtanulás előtt álló általános iskolásokat várták. A fiatalok bővebb betekintést nyerhettek a szakképző iskola erdőművelő-fakitermelő és lovász szakmairányú gazda képzésébe, valamint a technikumban zajló erdésztechnikus képzést is bemutatták a programon.

Ez már a negyedik nyílt nap volt az idei tanévben, amelyen a jelenlévőknek bemutatták azokat a gépeket is, amelyek használatát megtanulják majd az iskolában zajló képzés során, továbbá lehetőségük volt a kollégiumok megtekintésére is, ahol ingyenes elhelyezést kap minden olyan bedős, akinek szüksége van arra. Mindemellett volt tájékoztató előadás is az iskoláról, a felvételiről és a szakmákról, a beszámolót követően pedig a múzeumban az intézmény történetével ismerkedhettek meg.

Lapunknak Andrésiné Ambrus Ildikó intézményvezető elmondta, főként az erdész képzés vonzza a fiatalokat, akik teljes egészében magukévá tehetik a szakmát, hiszen ennek megfelelő környezetben zajlik a képzés, többek között az iskola melletti 441 hektáros tanerdőben. Kiemelte, több szempontból is szükség van az erdészek képzésére, hiszen a cél az, hogy rövid időn belül 22 százalékról 27 százalékra növeljék az országban az erdős területeket, ehhez pedig erdőhöz értő, ott dolgozni tudó, a szakmájukat elhivatottan művelő technikusokra és szakmunkásokra van szükség. Hozzátette, míg a szakmunkások az erdő ültetését végzik el, addig a technikusok középvezetői feladatokat kapnak, hiszen az erdőt nemcsak ültetni, hanem gondozni, ápolni is kell azért, hogy a kitermelési időszakra szép hengeres, ágtiszta fák nőjenek.