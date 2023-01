Szatymazi olvasónk, Bozsák Mihály „engedelmeskedett” a felszólításnak – Küldjön hírt! –, és e-mailben továbbította a frissen kifogott csukáról készült fényképet a következő megjegyzéssel: Most sikerült ez a csodás csukafogás a Maty-éri víztározón, ha gondolják közzétehetik, a hal 8 kilós és 84 centi hosszú.

– Kimentem horgászni, és általában rabló, vagyis ragadozó halakra megyek, mint akkor is, mert ismerem a szokásaikat, de persze az sem utolsó szempont, hogy a süllőnek, a harcsának és a csukának is nagyon finom a húsa – kezdte sztoriját Bozsák Mihály. A történet a csuka szemszögéből tragikusan, a bográcsban folytatódott: finom pörkölt készült belőle, amit Mihály családjával és barátaival az utolsó falatig „elpusztított”.

– A 4 kiló szín filé úgy jött ki, hogy a körülbelül 1 kilós fejet és a belsőségeket eltávolítottam, és így tíz jó étvágyú ember lakhatott jól a pörköltből – mondta. Megemlítette, hogy máskor is – általában nagyobb fogásoknál – rendeznek hasonló közös főzést és kajálást. Bozsák Mihály 70 esztendőt számlált már életében, és abból 60 éve horgászik, édesapja vitte el először, ahogy ő is a fiát.

– Hétvégeken többször is együtt megyünk halra „vadászni”, de én hétköznap is rendszeresen eljárok, az év 365 napjából legalább 300-at vízen, vízparton töltök a Maty-éren vagy az Atkai holtágon – mesélte Bozsák Mihály. Hozzátette, az Atkán előfordul, hogy csónakkal indul pecázni. Azt is elárulta, az eddigi két legnagyobb fogása egy 38 és egy 20 kilós harcsa volt, utóbbi tavaly.