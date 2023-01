– Tavaly nyáron rendeztünk egy ökotábort, ami nagy népszerűségnek örvendett, ez adta az ötletet, hogy a téli szüneti tábor első napjának témája is az újrahasznosítás legyen. A madáretetők díszítése természetes anyagokkal történik, készítünk vázákat is dekupázs technikával, és só-liszt gyurmázunk is. A lényeg, hogy lássák a gyerekek, hogy nem minden szemét, ami első látásra annak tűnik – mondta el lapunknak Hajdu-Máté Tekla táborvezető, az Agóra szakmai munkatársa.

A tábor minden napját más-más tematika köré szervezték, szerdán vasúttörténeti kalandozás várja a gyerekeket.

– A Vasúttörténeti Alapítvány gyűjteményében kezdjük a napot, ahol rá lehet ülni hajtányokra, sőt kalapokat, vasutas egyenruhákat is felpróbálhatnak a táborozók. Ezután átmegyünk Hódmezővásárhelyre a tramtrainnel, majd pedig a Nagyállomáson a diszpécserek munkájával ismerkedhetnek meg a gyerekek, és a mozdonyokra is felszállhatnak. A végén pedig a nap témájához kapcsolódó fejtörőket kell majd megoldaniuk – mondta Dénes Teodóra, az Agóra szakmai munkatársa, aki a szerdai nap táborvezetője.

Csütörtökön a móka kapja a főszerepet, ugyanis egész nap önismereti és csapatépítő játékokat játszhatnak a lurkók. Pénteken pedig kézműves nappal zárul a tábor, amely során a tápéi művelődési ház munkatársai többek között gyékényes és gyöngyfűző foglalkozásokkal várják a táborozókat.