Tavaly november közepén írta alá a kisteleki Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Technikum, a fenntartó és a Magyar Honvédség képviselője azt a megállapodást, amely szerint idén ősztől Honvéd Kadét Program indul a tanintézményben. Az eseményről lapunk is beszámolt. Kötelezettséget nem jelent, ha valaki jelentkezik rá, de aki mégis választja, az a 4 éves gimnáziumi tanulmányok mellett részesülhet a képzés előnyeiből.

A leendő kadétok ösztöndíjat kapnak, aminek az összege a tanulmányi eredménytől függően havi 40 ezer forint is lehet. A tananyagban olyan érdekes témák szerepelnek, mint a túlélési ismeretek, a lőelmélet, a tereptan és a honvédelmi alapismeretekből érettségizni is lehet, ami pontelőnyt jelenthet szakirányú továbbtanulásnál. Izgalmas eseményeken is részt vehetnek: laktanyai látogatás, paintball, airsoft, kalandtúra és akadálypálya várja a fiúkat és a lányokat. Csábító lehet, hogy honvéd kadét formaruhát is viselhetnek bizonyos ünnepélyes alkalmakkor a jelentkezők. A tanórai elfoglaltságot szabadidős tevékenységek egészítik ki, amelyeken az elméletben tanultakat is gyakorolhatják, illetve számos olyan programon vehetnek részt – például: sportlövészet, küzdősportok, hagyományőrzés, hadisírgondozás, ejtőernyőzés –, amelyekre csak honvéd kadétok járhatnak.

Aki szeretne részt venni a Honvéd Kadét Programban, annak a felvételi lapon a megjegyzés rovatban szerepeltetnie kell a jelentkezést, de ezt a felvett tanulók a beiratkozáskor, tanulmányaik megkezdésekor is jelezhetik.

– Konkrét érdeklődés eddig egy volt, ásotthalmi szülő kereste meg iskolánkat, éppen a Délmagyarországban megjelent cikk alapján. A gyermekét érdekelné a képzés, mert katona szeretne lenni, és így ízelítőt kaphat a rá váró világból – mondta Tóth Gabriella, az ÁFG igazgatója.