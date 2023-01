A „YOUNG RESEARCHERS FORUM ON PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, BIOTECHNOLOGY AND REGULATORY SCIENCE” rendezvénysorozatot a 2018-as első szegedi nemzetközi gyógyszerészkonferencia után 2019-ben hívta életre az akkor is elnöklő, Prof. Dr. Csóka Ildikó azzal a céllal, hogy a Szegeden kialakult közösséget összetartsa.- írja az u-szeged.hu

Fotós: Zentai Péter / Forrás: u-szeged.hu

A Szegedi Tudományegyetem stratégiai főigazgatója két év online rendezést követően, 2023-ban újra személyes találkozóra is invitálhatta azokat a PhD hallgatókat, akik a gyógyszertechnológia, a gyógyszerfelügyelet és a biotechnológia területén folytatják kutatásaikat. A személyes jelenlét mellett idén az operatív szervezők – akik szintén fiatal kutatók – megőrizték az online csatlakozás lehetőségét is, így a fórum hibrid lett. Ez adja a példaértékű rendezvény egyik különlegességét, hiszen az internet segítségével idén Szudánból és Algériából is figyelemmel követte két hallgató a programot.

Az 5. fórum másik sajátossága az volt, hogy a résztvevők bejárhatták az ELI-ALPS-ot és megismerkedhettek egyedülálló infrastruktúrájával, amely egyre több szállal kötődik a gyógyszerésztudományhoz és az SZTE-hez is. Prof. Dr. Varjú Katalin, az SZTE alumnája, az ELI-ALPS tudományos igazgatója mutatta be a lézerközpontot az érdeklődőknek.

Az esemény megnyitóját is a lézerközpontban tartották, beszédet mondott Prof. Dr. Csóka Ildikó mellett Prof. Dr. Szabó Gábor, az ELI-ALPS ügyvezető igazgatója, Prof. Dr. Kónya Zoltán, az SZTE tudományos rektorhelyettese, valamint az SZTE Gyógyszerésztudományi Karának dékánja, Prof. Dr. Zupkó István.

Fotós: Zentai Péter / Forrás: u-szeged.hu

Az első nap délelőttje után a tudósok a Szegedi Tudományegyetem központi épületében, több különböző szekcióban prezentálták eredményeiket, ahol lehetőségük nyílt a diszkusszióra. - írja a u-szeged.hu

– Az esemény kiváló alkalom a prezentációban való tapasztalatszerzésre is. Az SZTE PhD-hallgatói gyakorolhatják projektjeik bemutatását olyan nemzetközi közönség előtt, amelynek tagjai azon országokból érkeztek, amelyekkel az SZTE kapcsolatban van a Gyógyszertechnológia Doktori Programban. Idén 12 országot és 16 egyetemet képvisel az a majd 100 fiatal, akik csatlakoztak. Nem engedjük el ezt a közösséget és most már látszik, hogy ők sem akarnak elengedni minket. Közösen indulhatunk pályázatokon, együtt vehetünk részt projektekben és mobilitásban is együttműködünk. Vannak már közös PhD-képzéseink is – mondta Prof. Dr. Csóka Ildikó, az SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet intézetvezetője, a szimpózium elnöke.

Fotós: Zentai Péter / Forrás: u-szeged.hu

Az esemény évről évre egyre népszerűbb, aminek egyik oka, hogy az elhangzó előadásokat a kutatók feltüntethetik PhD-munkájuk publikációi között is, erről tanúsítványt is kapnak.

– Egyedülállónak nevezhetjük ezt a fórumot. Barátságok szövődnek, amelyek hosszú éveken át fennmaradnak, és akár közös tudományos eredményekhez is vezethetnek. A kötetlen hangulat is lehetőséget teremt a kapcsolatépítésre, ami az egyik legfontosabb célja a rendezvényünknek. Egymást inspirálják a résztvevők, és ezt nagyon jó látni – hangsúlyozta Dr. Csóka Ildikó.

A szervezők már most azt tervezik, hogy 2024-ben is megrendezik a szimpóziumot, amelynek egyik programpontja a gyógyszerészeti vonatkozású felhasználást tekintve is egyre relevánsabb, SZTE 3D nyomtatóközpont meglátogatása lesz.