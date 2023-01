Vadon Szentesen

A villanyszerelőként dolgozó szentesi fiatalember nem profi fotós, hobbiból örökíti meg a Szentest körülölelő vadvilágot. A túrázások során készült képeket egy ideig csak magának gyűjtögette, de barátai unszolására egy oldalt is létrehozott a szentesi vadonnak a Facebookon.

– Nem tanultam a fotózást, csak hobbiként csinálom, a képeimbe egy profi fotós jó pár oldalról bele tudna kötni. Persze én is lendületet kaptam, igyekszem jobban beleásni magam a dologba. Vettem egy új gépet is, de a drónfotózás is érdekelne – mesélte Ádám.

– A képeimet először csak a barátaimnak mutattam meg, ők biztattak, hogy érdemes lenne másokkal is megismertetni ezt a világot. Így hoztam létre a Vadon Szentes oldalt – tette hozzá a természetjáró.

Barangolásra csábít

Az oldal csak nemrég indult, de egyre nagyobb érdeklődés övezi.

– Ez egy kísérletként indult, az is lehet, hogy két hónap alatt földbe áll az egész. Egyelőre számomra is hihetetlen, hogy ennyire felkeltette mások figyelmét is, sok pozitív visszajelzést kaptam. Az én generációmból sokan költöztek el Szentesről; nekik, akik már nem itt élnek, pláne lélekmelegítő arról a vidékről látni képeket, ahol felnőttek. Remélem, hogy azoknak is sikerül újat mutatni, akik itt élnek és kedvet kapnak a környék felfedezéséhez, a szentesi vadon bejárásához – fogalmazott Virágos Ádám.