Beszélt arról is, hogy ugyan már nem előfeltétel az emelt szintű érettségi a felvételi során, de az egyetem által előnyben részesített tantárgyból tett emelt szintű érettségiért többletpont jár, ráadásul akik ilyennel rendelkeznek, sokkal könnyebben birkóznak majd meg az alapozó tárgyakkal az első évben. Szintén fontos változás, hogy a karon megszűnt a korábban országos szinten meghatározott 280 pontos minimum ponthatár.

Pfeiffer Ilona előadásából kiderült az is, hogy informatikai területen öt, a műszaki területen hat, természettudományi területen pedig szintén hatféle képzést kínálnak, ezek közül több alapszak is mesterképzéssel folytatódhat. Képeznek még pedagógusokat is osztatlan tanári szakon, amelyen mintegy száz szakpárt kínálnak, de ezek folyamatosan változnak a fiatalok igényeinek megfelelően. Példaként elmondta, hogy míg néhány évvel ezelőtt két természettudományi szakból alkottak egy párt, addig ma már sokan bölcsészettudományi tárggyal párosítják össze a természettudományi tárgyat, ezek közül jelenleg az angol-biológia párosítás a legnépszerűbb.