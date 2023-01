A Magyar Kultúra Napját immár 26 éve szavalóversennyel ünneplik Kiskundorozsmán. A Somogyi-könyvtár Dorozsmai Fiókkönyvtára és a dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház az 1990-es évek közepén rendezte meg először a városrész két iskolájának, a Jerneynek és az Orczynak a verses megmérettetését. A rendezvény 1999-ben felvette Farkas Dezső dorozsmai kántor, költő, cserkészvezető nevét.

Az idei verseny szerdán az alsósok küzdelmével kezdődött a Jerney-iskolában. Az alapító-szervező Farkas Dezsőné idén egészségi állapota miatt nem tudott személyesen jelen lenni, a család azonban idén is képviseltette magát a zsűriben. Fia, Farkas Gellért elmondta, büszke rá, hogy édesanyja ezt a versenyt életre hívta és büszke édesapjára is, akinél jobb példaképet nem is kereshetett volna magának.

A rendezvényt Ruzsa Roland önkormányzati képviselő nyitotta meg, aki édességekkel is támogatta a programot. Arra kérte a versenyzőket, nehezítsék meg a zsűri dolgát. Összesen 44 kisdiák állt a zsűri elé, melynek elnöke Komjáti Ágnes, a Rádió 88 műsorvezető-riportere volt, de helyet kaptak benne a Farkas család, a Somogyi-könyvtár és a dorozsmai művelődési ház képviselői is. A szavalóversenyen a kortárs művek mellett klasszikusok is elhangzottak, így többek között Gazdag Erzsi, Bartos Erika, Farkas Árpád, Móra Ferenc, Nemes Nagy Ágnes és Kányádi Sándor költeményei is.