Március 14-én hatalmas bulifolyammal izzítja be a tavaszt a Napfény Városának első “aréna fesztiválja” - tudtuk meg az esemény szervezőinek közleményéből. A 12 órás bulimaratonon, azaz a Color Aréna Fesztiválon - a szegedi Pick Arénában - fellépnek majd a hazai streaming legnagyobb kedvencei, jön a honi klubélet krémje és itt lesz a világsztár dance-díva, mások mellett a Rampampam és az MMM című slágereivel pillanatok alatt óriási kedvenccé vált Minelli.

Minelli tavaly Budapesten, egy teltházas rádiós koncertsorozaton lépett fel először hazánkban hatalmas sikerrel, most visszatérve Szeged legnagyobb rendezvényhelyszínén láthatja őt újra a hazai közönség. A dance-díva szólókarrierje alig négy éve indult, 2021-ben pedig a Rampampam című slágerével egycsapásra feliratkozott a nemzetközi dance kedvencek sorába. A dal már közelíti a 300 milliós megtekintést és Minelli azóta is állandó szereplője az európai játszási listáknak olyan slágerekkel, mint - a Rampampam mellett - az MMM, a Nothing Hurts és a Heart Instructions.

A Color Aréna Fesztivál nagyot merít a hazai kínálatból is, egyrészt a hazai DJ elitből felvonultatva olyan neveket, mint Bréda Bia, Jauri, Regán Lili, Elektra, JoerJunior, Yamina, Szecsei, Metzker Viktória és a Sing Sing DJ Team, avagy Gabriel B., WellDan aka. Dain Farrell. Az éjszaka császárai mellett a hazai streaming legnagyobb kedvencei is színpadra lépnek, így egy emberként tombolhat a Pick Aréna közönsége Echo, AKC Misi, AKC Kretta, K. Kevin vagy T. Danny produkciójára. A hatalmas bulimaraton este 6-kor indul és tart hajnal 5-ig, lévén aznap munkaszüneti nap.

Szeged első arénás bulijára a jegyértékesítés már elstartolt és a colorarena.hu weboldalon bárki beszerezheti - akár early bird akcióban - belépőjét a tavasz legnagyobb bulijára.