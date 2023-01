Ahogy a napokban lapunkban is olvashatták, a hóvirág is nyílik már Szegeden, ami valójában nem rendkívüli. A hunyort kevesebben ismerik, bár az utóbbi években már kezd elterjedni a hazai kiskertekben, virágládákban is. A karácsonyi rózsaként és krisztusgyökérként is emlegetett fekete hunyor (Helleborus niger) virága, amint a képen is látható, nem fekete, és akkor hozza a bimbókat, amikor a krizantém megadja magát. Van rajta fekete, de az a gyöktörzse: ez a növény egyébként egy boglárkaféle, és erősen mérgező.

A hűvös, árnyékos helyeket kedveli, a természetben bokrok alján, erdőszéleken nő, többek között az Alpokban is honos. Német nyelvterületen szokás a karácsonyi asztalra tenni belőle egy cseréppel - a legenda szerint a hunyorra annak az istállónak a közelében figyeltek fel az emberek, ahol Jézus született. A fotón megörökített példányok egy Petőfi sugárúti árnyékos gangon éldegélnek már harmadik éve. Decembertől márciusig minden reggel szembetalálkozom a fehér virágokkal, amikor kinyitom a konyhaajtót.