Sikeresen indult az év Bordányban, a Mórahalmi Fúvósok telt ház előtt adtak újévi hangversenyt a faluházban. Több éve hagyomány már a településen, hogy a Mórahalmi Fúvószenekart hívják meg a település első, évnyitó rendezvényére. A nagyterem nézőtere gyorsan megtelt. A helyiek mellett Mórahalomról, Ruzsáról és Zsombóról érkezett vendégek is helyet kaptak. Az egyik legnagyobb sikere talán Dario G. – Carnival de Paris 1998 feldolgozásának volt, de a csúcsot a Reptér című dal feldolgozása hozta el, amikor a refrén erejéig a zenekar tagjai is beszálltak az éneklésbe és a színpad előtt biztatták a közönséget a bulizásra. A rendezvény szünetében a hagyományoknak megfelelően Tanács Gábor polgármesterrel lehetett koccintani. A rendezvényről két alkalommal is élőben jelentkezett be a faluház közösségi oldala, de a koncertet rögzítették is.