November 4-én lehetett először felszállni Szegeden a Dóm téren felállított óriáskerékre: mi is kipróbáltuk, fotó, videó is készült, és megírtuk azt is, hogy január 8-án üzemel majd utoljára. A mai napon lehet tehát utoljára megcsodálni Szegedet az óriáskerékről, ami 50 méter magasra viszi fel utasait - legalábbis a következő adventig.

Azt is kiemeltük az óriáskerék kapcsán, hogy a Dóm téren felállított Szeged Eye mintegy 10 méterrel magasabb elődjénél, amely a Széchenyi téren működött a karácsonyi időszakban. A legmagasabb pontról ellátni Újszeged végéig, a többi irányban pedig Tápéig, illetve Alsóvárosig is.