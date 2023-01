Korábban írtunk arról, hogy fogorvosi kezelésen esett át a Szegedi Vadaspark egyik hím ázsiai elefántja. A vadaspark bejegyzéséből kiderült, hogy már jó étvággyal falatozik, a Szegedi Vadaspark agyarigazító-beavatkozáson átesett 14 éves elefántbikája.

A természetben egy ilyen rendellenes agyar miatt az elefánt el is pusztulhat, ha nem tudja megfelelően használni az ormányát. Shah-Rukh beavatkozása mellett nem szépészeti okból döntöttek, az elefánt jelezte, hogy zavarja az evésben, hiszen nem tudott enni és ezért ideges lett, majd ezért emelte ki az ormányá. Rengeteget fogyott amiatt, hogy nem tudott rendesen enni, amit ha nem kezelnek, komolyabb bajt is okozhatott volna. Az altatás mindenkinek kellemetlen, ez számára is teljesen fájdalommentes volt, és egy nap alatt kiheverte az altatás okozta kótyagosságot. Az agyarát olyan helyen vágták, ahova nem ér el a fogideg, azaz fájdalommentes volt és nem okoz semmilyen további problémát - ezt vizsgálták az orvosok a röntgennel. Az étvágya pedig újra a régi, és újra megfelelően használja ormányát, amellyel magabiztosan válogatott vasárnapi vacsorájában is.