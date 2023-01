– Az ukrán Ternopil visszalépése miatt van rá lehetőség, hogy akár már idén nyáron világbajnoki futamot rendezzünk Szegeden, a Hydro GP sorozatban, amelynek keretében a Forma 125-ös és Forma 250-es siklóhajók vagy ismertebb nevükön, papucsok mezőnye, és a Forma 500-as katamaránok pilótái mérnék össze erejüket, tudásukat. Siker esetén ötéves szerződést is köthetnénk a nemzetközi szervezettel, az UIM-mal – kezdte beszélgetésünket Csákó Ferenc, a Magyar Motorcsónak Szövetség korábbi elnöke és jelenlegi elnökhelyettese, aki 70 felett is aktív versenyző.

Négy éve már volt kísérlet arra, hogy Szegedre, a sportág korábbi fővárosába – sok rangos versenynek adott otthont a Tisza és a Maty-ér, több ezres közönséget csábítva – hozzák újra a világelit képviselőit, sajnos sikertelenül. Pedig az Árkádban látványos és sikeres kiállítást rendeztek Gyöngy Ferenc és az áruház centermenedzsere, Gazdag Dániel szervezésben, de nem alakult ki a szükséges összefogás – elevenítette fel Csákó Ferenc. Erre lenne most szükség.

– Ha az önkormányzat és Botka László polgármester mellénk állna, befogadó nyilatkozattal támogatná kezdeményezésünket, megvalósulhatna az álom. Ötmillió forintos szponzori segítséget is kérnénk a várostól, különösen ezért, mert úgy értesültem, akkor a helyi vállalkozók is könnyebben mozgósíthatók és áldoznának a világbajnoki, vagyis a Hydro GP futam rendezésére – közölte. Hozzátette, a teljes költségvetés mintegy 35-40 millió forintot tenne ki.

Az eseményen világsztárok, világbajnokok szerepelnének és versengenének egymással, összesen 40-50 egység várható. Ha létrejön a rendezés, ott lesz a mezőnyben Csákó Ferenc is, és a sportág legendája, az olasz klasszisokat megelőző csúcstartó, Havas Attila 15-15-szörös világ- és Európa-bajnok. Emellett az is elképzelhető, hogy a már visszavonult hétszeres világbajnok Bodor Péter bemutatót tartson a Tisza-parti városban. Csákó még elárulta, elképzeléseik szerint a Forma 500-as futam Szeged város nagydíjaként is szerepelne, míg a Forma 250-es Feil János Emlékversenyként kerülne a programba.