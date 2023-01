– Harminc alsós és felsős iskolás töltötte velünk a téli szünet utolsó hetét, igyekeztünk nekik változatos programokat biztosítani. A táborunkhoz csatlakozott a Kóbor Mancsok Alapítvány is, akik további játékokat és rajzeszközöket is hoztak – számolt be Vida Viktória, a szentesi Művelődési Központ munkatársa.

Hozzátette, a rendkívüli helyzetben ugyan sok szülő otthon maradt a kisebbekkel és a nagyszülők is besegítettek, de a Művelődési Központ is igyekezett egy alternatívát nyújtani azoknak a családoknak, ahol nem tudták megoldani a gyermekfelügyeletet a hosszabbított téli szünetben.

A gyerekeket az együtt töltött egy hetes táborozás során csapatépítő játékok, rajzverseny, fazekas foglalkozás és agyagozás is várta, de a kovácsmesterséget is megismerhették. A résztvevők ellátogattak a Madármentő állomásra, egy állatorvosi rendelőbe, a Gyermekkönyvtárba és megnézték az „Égből Pottyant Múzeum” kiállítást is. A táborban mozizással, papírszínházzal, látványos fizikai kísérletekkel, rendőrségi foglalkozással és élményfestéssel is szórakoztatták a gyerekeket. A legizgalmasabb azonban alighanem a Játékos Mancsok kutyás terápia programja volt.

– Nekem a kutyás bemutató tetszett a legjobban, nagyon ügyesek voltak. Nekem is van otthon kutyám, Fanszinak hívják. Ő is tud néhány trükköt: ül, fekszik és pacsit ad, ha kérem tőle – mesélte az egyik táborozó, a 11 éves Olasz Jázmin.