Két mesekönyvet kaptak a csongrádi óvodások, a Saláta Sára és a Kismackó története digitalizálás után újranyomtatva és pendrive-on is eljutott az óvodákba. A közel 100 éves meséken generációk nőttek fel a Murányi családban, a lokálpatrióta ezért is érezte úgy, hogy a mai gyerekekkel is megosztja azt az örömet, amit a mesehallgatás élménye jelent.

Emberléptékű élet

Gyerekkori élményeink részei voltak ezek a közel 100 éves mesekönyvek, amiket megőriztünk a családban. A gyerekeink, unokáink szinte ezeken a kis könyveken nőttek fel. Ezt az örömet szerettem volna megosztani, hiszen az óvodások olyan történeteket láthatnak a lapokon, amik kedvesek, szépek és nem a mai rohanó világ képeit idézi a gyerekek elé – sokkal inkább egy nyugodtabb, egy emberléptékű életet mutatnak be meséken keresztül. Ebben nincsenek számítógépek, nincsenek okostelefonok, de vannak benne lényeges emberi tulajdonságokkal bíró kedves állatok

– beszélt a mesekönyvekről a felajánló.

Fontos a mesehallgatás

Az óvodás korosztályt elárasztják az informatikai újdonságok, sok családban a gyermek telefonon, tableten nézi a meséket, egyre ritkábban mesélnek otthon a szülők.

Óvodapedagógusként azt valljuk, hogy az élő mesélésnek páratlan hatása van a gyermekek fejlődésére. Bizonyított tény, hogy ebben a korosztályban a napi egy órát meghaladó képernyőzés – tévé-, laptop- vagy okostelefon-használat – hosszú távon nehézségeket okozhat az olvasásban, nyelvtanulásban, gondolkodásban. Ugyanakkor a rendszeres, napi 15 perces mesehallgatás években mérhető iskolai előnyöket eredményezhet azokkal szemben, akiknek egyáltalán nem, vagy nagyon ritkán mesélnek, olvasnak

– részletezte Tóthné Fodor Zsuzsanna, a Csongrádi Óvodák Igazgatóságának intézményvezetője.

Fotó: Csongrádi Óvodák Igazgatósága

A padlás kincsei

A csongrádi óvodákban mindennapos a mesélés, verselés. A most kapott mesekönyveket a tagóvodák 22 csoportja számára osztották szét.

Nagy örömmel vettük a kezdeményezést, hiszen Saláta Sára és a Kismackó története még most is megmozgatja a gyermeki fantáziát. Köszönjük, hogy az óvodásaink ilyen régi meséket is megismerhetnek és a mesekultúrájukat bővíthettük. Sokszor a padláson rejlő kincsek okozhatják a legnagyobb örömet. A gyerekek sokkal több időt töltenek a képzeletvilágukban, mint a valóságban, hiszen ez az aktuális fejlődési szakaszukban egy nélkülözhetetlen tanulási folyamat. A mesék mindezt segítik, gazdagítják, közben formálva a személyiséget és a világképet

– tette hozzá Tóthné Fodor Zsuzsanna.