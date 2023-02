Huszonháromezernél több látogatót regisztráltak tavaly a vásárhelyi könyvtárban. Az aktív használók 2022-ben majdnem 50 ezer dokumentumot kölcsönöztek ki. Évente nagyjából 4300-4500 új olvasmány kerül ki a polcokra, meglehetősen gyorsan, két héttel a könyvesbolti megjelenés után. A jelenlegi sikerkönyvek Máté Gábor és Máté Dániel Normális vagy című kötete, Delia Owens Ahol a folyami rákok énekelnek, Csernus Imre Én és te című kötetei. De továbbra is népszerű Orvos-Tóth Noémi Örökölt sors című könyve, Fredrick Backmantól pedig Az ember, akit Ovénak hívnak.



Fokozódó olvasási kedv



A könyvtár munkatársai szerint a járvány idején egyértelműen fokozódott az olvasási és kölcsönzési kedv és a kényszerűségből bevezetett szolgáltatások alapszolgáltatássá váltak, mint például a 24 órás könyvbedobó láda, az online beiratkozás vagy az e-mailes kérések, félretételek lehetősége. Az internetes katalógus böngészésekor pedig részben elfeledett, raktárban porosodó köteteket fedeztek fel és kölcsönöztek az olvasók. Nem véletlen, hogy a 2021-ben bevezetett Qulto eCard-ot, a könyvtári rendszerhez kapcsolódó mobil alkalmazást mostanra kétezernél többen töltötték le. Az applikációban egyetlen regisztrációhoz felvehető akár több olvasójegy, így egy teljes család könyvtári ügyei kezelhetők. Hosszabbítható a kölcsönzési határidő, lehetőség van félretenni, illetve előjegyezni a szükséges köteteket, valamint naptár funkció figyelmeztet a határidőkre.



Kommunikációs sokszínűség



Egyrészt a vírushelyzet hozta kényszer, másrészt a technikai adottságok miatt a könyvtár olvasói jelenleg több csatornán kommunikálnak a munkatársakkal: van, aki továbbra is a helyszíni böngészést kedveli, de sokan távolról, online felületen, e-mailben, vagy a mobilalkalmazásban intézik a könyvtári ügyeket. Tavaly a Qulto eCard alkalmazáson, vagy az online felületen keresztül majdnem 2300 volt a félretett könyvek száma, ami Nagy Tímea olvasószolgálati vezető szerint egyértelműen a kényelmi szolgáltatás népszerűségét jelzi. A félretett köteteket a könyvtár munkatársai összekészítve adják át az olvasóknak.



Rohanó tempóhoz alkalmazkodva



Ez is jól mutatja, hogy a könyvtárosok nyitottak az újdonságokra, az új fejlesztésekre és az olvasó is igényli a praktikus és a világ rohanó tempójához alkalmazkodó szolgáltatásokat. A vásárhelyi könyvtárban egy olyan intelligens könyvtári rendszert alakítanak ki, amelyet Magyarországon már több mint harminc könyvtárban használnak, míg Európa nyugati részén több száz könyvtár dolgozik így hosszú évek óta. A bevezetendő technológia gyorsítja a kölcsönzést, csökkenti az adminisztrációt, és napokra rövidíti például a 162 ezres könyvállomány leltározását. Felszereltek egy állományvédelmi kaput és a jövőben terveznek például könyvkiadó és visszavevő automatát is.