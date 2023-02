Laikusként sokan nincsenek tisztában a jogi lehetőségeikkel, ha például családon belül nagyobb ingóságot, autót vagy ingatlant adnának tovább ingyen. Pedig az ajándékozási szerződés sokkal kedvezőbb megoldás lehet egy adásvételivel szemben, hiszen bizonyos élethelyzetekben ez illetékmentességet garantál. Most körbejárjuk, hogy milyen esetekben érdemes ilyen dokumentumot használni.

Mi az ajándékozási szerződés?

Az ajándékozási szerződés megkötésekor az ajándékozó a saját vagyona terhére ingyenes vagyoni előnyt nyújt a megajándékozott számára. Az ajándék lehet akár ingóság és ingatlan, de vagyoni értékű jog is.

A szerződés megkötésekor érdemes figyelni arra, hogy ha ingatlanról van szó, akkor az ajándékozó a tulajdonjog átruházásán felül köteles a dolog birtokának átruházására is. Ezt mindenképp hivatalos módon írásba kell foglalni. Jó tisztában lenni azzal, hogy az ajándékot az ajándékozó visszakövetelheti, ha arra a szerződéskötés után bekövetkezett változások miatt létfenntartása érdekében szüksége van, és azzal a megajándékozott létfenntartását nem veszélyezteti. Nem minden esetben kötelező azonban szerződésbe foglalni az ajándékozást. Kisebb ingóságok ajándékozása dokumentálás nélkül is megtörténik. Általában a megszokott mértéknél nagyobb volumenű ingóságok kapcsán és ingatlanok esetében rögzítik, – utóbbi helyzetben a jogviszonyok tisztánlátása végett is követelmény.

4 helyzet, amire megoldást jelent

Ha esetünkben az alábbiak közül valamelyik szituáció fennáll, érdemes egy ügyvéddel konzultálni vagy online keresni egy ajándékozási szerződés mintát, és elindítani a folyamatot.

Családon belüli ingatlanátadás

Egy ingatlan átruházása korántsem egyszerű, hiszen magasak lehetnek az illetékterhek – az érték függvényében. Ha családon belül szeretnénk ajándékozni ingatlant, akkor az egyenes ági rokonoknak, örökbefogadott gyermekeknek vagy házastársunknak nem kell illetéket fizetnie a szerzett ingatlan után. Azonban az ingatlan ajándékozást minden esetben írásba kell foglalni – közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba –, hasonló módon, mintha adásvételről lenne szó. Ez főképp a földhivatali ügyintézés miatt lényeges, hiszen a tulajdonjog változását csak akkor jegyzik be, ha a szerződést ügyvéd vagy közjegyző készíti.

Autó ajándékozása gyermeknek

Sokszor előfordul, hogy a felnőtt korba lépő gyermek megkapja a családi autót, amikor a szülők másik vásárlása mellett döntenek. Ilyen esetben tökéletes megoldás az ajándékozási szerződés megkötése. Ezzel a gyermek mentesül a vagyonszerzési illeték megfizetése alól, sőt, eredetiségvizsgálatra sincs szükség. Jó tisztában lenni azonban azzal, hogy az illeték megfizetése alóli mentességet bizonyítani kell – ez megtehető az anyakönyvi kivonat bemutatásával.

Szokásosnál nagyobb értékű ingóság ajándékozása a házastársnak

A készpénz, valamint egy nagyobb pénzösszeg átutalással történő – ellenszolgáltatás nélküli – átruházása is ingóajándékként azonosítható. Ha tetemesebb összeget vagy más jellegű, nagyobb értékű ingóságot ajándékozunk a házastársunknak, akkor megfontolandó lehet ajándékozási szerződést kötni. Ebben az esetben is él az illetékmentesség, hiszen könnyen bizonyítható a közvetlen rokoni kapcsolat.

Halál esetére szóló ajándékozás

Ajándékozni úgy is lehet, hogy az ajándékozó halála után lesz a megajándékozotté a szerződés tárgya. Ebben az esetben a szerződés az ajándékozó végintézkedésének minősül, így az ajándékozó egyben örökhagyó is lesz. Ennek előnye – a végrendelettel szemben –, hogy a megajándékozottnak nem kell osztoznia a hagyatéki terheken. Ez az ajándékozásnak olyan speciális esete amikor az ajándék végérvényesen az ajándékozott tulajdonába kerül.

Szakszerű eljárás

Nagyobb értéket képviselő ingóság ajándékozása kapcsán tehát érdemes ügyvédhez fordulnunk, hogy az ajándékozási szerződést elkészítse, és jelenlétében, ellenjegyzésével történjen meg annak aláírása. Ingatlan ajándékozása esetében pedig kötelező ügyvédi vagy közjegyzői segítséget igénybe vennünk, hiszen az csak így lesz érvényes és a földhivatalban is bejegyeztethető.

A fentiekből jól látható, hogy az ajándékozási szerződés megkötése akkor a legpraktikusabb, ha szűk családon belül nagyobb értékű ingóság vagy ingatlan kerül átruházásra, hiszen ilyenkor a tulajdonosváltás illetékmentesen megtehető. Nem minden ajándékozás esetében kötelező – kivéve ingatlan esetében –, de javasolt ügyvéd előtt ennek írásos, szerződéses rögzítése. Ezzel ugyanis elkerülhetjük a későbbi vitás eseteket.