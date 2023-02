Ne szólj be a csuszára! Az idei verseny tematikája Petőfi Sándorhoz kötődik, ezért elvárás volt, hogy az elkészített étel és a csapat fantázianeve is a költő életéhez vagy az 1848-49-es forradalom és szabadságharchoz legyen köthető. A mórahalmiak a Ne szólj be a csuszára! nevet választották. Petőfi a túrós tésztát kedvelte, erről árulkodik a barátjához, Kerényi Frigyeshez 1847-ben írott levele: „Szeretőmet, a franciákat, a túrós tésztát és a rónaságot fülem hallatára ne gyalázza senki.”