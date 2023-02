Ládák a tejiparban

A tejesdobozok települések közötti szállításában nagy szerepet játszanak a műanyag ládák. A korábban használt fa- és kartondobozokkal szemben a plasztik változatok könnyű, rugalmas, mégis strapabíró szerkezettel rendelkeznek, így biztonságosan tárolható bennük a rakomány és megakadályozzák annak kiömlését. Rakodásbiztos, halmozható kialakításukból adódóan pedig nem okoz gondot a mozgatásuk és elhelyezésük sem – a Schoeller Allibert raklapos talpazatú ládáinak szállításához például még külön raklapra sincs szükség. A jellemzően polietilénből készült tárolók emellett ellenállnak az ismételt mosásnak, és nagyobb higiéniát biztosítanak felhasználásuk során.

Mezőgazdasági felhasználás

A plasztik ládák és konténerek remekül bevethetők a mezőgazdaságban is. Egyrészt a hagyományos fa és karton csomagolásoknál jóval higiénikusabb szállítási folyamatot tesznek lehetővé, miután nem áll fenn a gombásodás veszélye. Másrészt a bennük tárolt súly nem tesz károsodást a tárolókban - vagyis nem törik le a fogantyújuk, nem reped meg az oldaluk stb. Ráadásul ellenállnak a szélsőséges időjárási viszonyoknak is, így a romlandó gyümölcsök és zöldségek is épségben, biztonságosan eljuthatnak végcéljukhoz.

Halászat

A halászatban többutas műanyag tárolókat használnak a halak szállítására, köszönhetően előnyös tulajdonságaiknak. Ebben az iparágban a rozsda nem megengedett, ezért a plasztik ládák és konténerek alkalmasabbnak bizonyulnak a feladatra. A műanyag emellett rosszul vezeti a hőt, ezért a tárolóban lévő jég nem olvad el - így ezek a csomagolások biztosítják, hogy az áru nagy távolságokra történő szállítás esetén is friss maradjon. Végezetül a már említett higiéniai okok miatt is ideális választásnak számítanak, mivel könnyen tisztíthatók és nem isszák magukba a szennyeződéseket.