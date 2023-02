– Farsang van most, ne feledd el. Maskarádat fürgén vedd fel! Szól a duda, szedd a lábad, perdülj, fordulj, fürgén járjad! – így hívták fel a figyelmet az óvodások vasárnap Balástyán arra, hogy Falufarsang van a rendezvényházban. Hagyomány már, hogy február végén olyan farsangi mulatságot rendeznek a községben, ahol kicsik és nagyok együtt kapcsolódnak ki, hiszen a balástyaiak is szabadulni szeretnének már a téltől. Ezt alaposan ki is hangsúlyozták műsorukban a Csudavilág Óvoda és Bölcsőde Csillag csoportjának gyerekei, akik azt kérték, hogy "takarodjon el a tél, örvendezzen, aki él".