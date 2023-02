– Zsuzsika, légy szíves hozd ide a rumot – kérte Vígh Tiborné Rozália Minkó Lászlónét, mikor betoppantam a csengelei faluház kistermébe, ahol a helyi nyugdíjas klub tegnap fánkot sütött. Meglátva engem azonnal magyarázta: – Természetesen sütőrum és a fánk tésztájába kell.

Teltház a faluházban

Zsuzsa és Rozália jöttek elsőként, de folyamatosan érkeztek a többiek, hamar megtelt a kisterem a tagokkal. Nem tartottam „népszámlálást”, de úgy kalkuláltam mind a huszonöten eljöttek a programra. Benézett Tóth Tibor polgármester is, elmondta: kedveli a fánkot, otthon is készítenek, de náluk mazsola is kerül a tésztába, mert ő úgy szereti igazán.

Készül a fánk tésztája, akadt aki géppel és akadt aki kézzel dagasztotta. Fotó: Imre Péter

Fiatal nyugdíjas klub

– Már egy ideje terveztük, szerveztük, gondolkodtunk rajta, hogy nyugdíjas klubot alakítsunk a faluban, sok ugyanis az egyedülálló, egyedül élő idős Csengelén, és igénylik az elfoglaltságot, a programokat – kezdte mondandóját Tóth Istvánné Rózsika elnökasszony. Tavaly szeptemberben fordult komolyra a dolog: meghívókat vittek a házakhoz, a helyi újságban és Facebookon is meghirdették tervüket az ötletgazdák. Október 5-én alakultak meg, jelenleg 25 tagjuk van – közülük kettő férfi, Ferenc és Tibor. A rendezvényeiken általában 18-23 tag mindig részt vesz.

Első programjuk faültetés volt a Bogár-háti Árpád-kori templomromnál – ezt Torontáli Renáta háziorvos festményen örökítette meg és ajándékozta nekik –, jártak a Móra-fáknál, teljes létszámmal a Szegedi Nemzeti Színház gálaműsorán, és terveznek egy márciusi kirándulást a Kecskeméti Katona József Színházba, a Miniszter félrelépet nézik meg. Megjegyzendő: ezekre a helyekre, majd a júniusi cserkeszőlői fürdőnaphoz is az önkormányzat biztosít számukra járművet, de ezen felül is mindenben segítik őket.

Fotó: Imre Péter

Tornáznak és pingpongoznak

Készítettek 20 adventi koszorút – a tanyagondnoki szolgálat vitte el a címzetteknek, a magányosan élőknek –, megtartották a Mikulást, mézeskalácsot sütöttek, amit a karácsonyi forgatagban a megújult szökőkút átadásakor osztottak szét. Januárban Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára emlékeztek költeményeivel, illetve megzenésített verseit hallgatták meg. Míg erről beszélgettünk Rózsikával, kelt a tészta, sültek a fánkok és vidám zsivaj töltötte meg a kistermet. Ha valaki kívül állva hallgatta a kiszűrődő hangokat, nem mondta volna meg, Csengele időseinek csoportja tartózkodik bent. Bár, ez csak az átutazókra érvényes, a helybeliek már megszokhatták – a helyi újság szófordulatát kölcsönözve –, hogy nyughatatlan nyugdíjasok élnek köztük. Erre bizonyság, hogy hetente tornáznak és legutóbb pingpongozni tanultak.

– Elkészült az idei programtervezetünk, aminek összeállításakor is szem előtt tartottuk, hogy aktívan részt vegyünk a község életében. Ennek jegyében csatlakozunk a falusi disznóvágáshoz, disznótoroshoz, de minden hónapra jut feladat, elfoglaltság, jó program – közölte zárásként Tóth Istvánné Rózsika.