Odafigyelnek az elődök tiszteletére a HSZC Szentesi Boros Sámuel Technikum: a középiskolában Gilicze Lászlónéról, azaz Őzike néniről szaktantermet, Szöllősy Gézáné Irsa Katalinról tanirodát neveztek el, Hojcsi Pál emlékét pedig egy pad őrzi. Ebbe a szellemiségbe illeszkedik az iskola alapítványa által volt tanáruk, Dobó József özvegyének támogatásával alapított új díj is. A Dobó-díjat minden évben a humán értékek területén kiemelkedően teljesítő diákjuk kaphatja meg majd. Emellett a tervek szerint az iskola könyvtárát is Dobó Józsefről nevezik el.

– Intézményünkben minden tanévben átadjuk a Boros-díjakat, ennek a hagyománynak a kibővítése ez az új elismerés. Az újonnan alapított díjra, a Boros-díjakhoz hasonlóan, pályázni kell majd a tanulóknak – számolt be Somosné Puskás Krisztina, a HSZC Szentesi Boros Sámuel Technikum igazgatója.

Az intézményvezető, aki egy évet maga is dolgozott a legendás tanár mellett, felidézte, Dobó József az iskola elismert és kedvelt tanára volt. Osztályfőnökséget is több alkalommal vállalt, tanulóit pedig nemcsak az érettségire és a továbbtanulásra készítette fel, de emberi értékeiből is sokat átadott nekik. Szívesen elkísérte tanítványait az osztálykirándulásokra, iskolai programokra, diákjai szerették, tisztelték.

Fotó: Majzik Attila

– Derűs egyénisége, humora sokszor teremtett jó hangulatot a tanári szobában. Mindenki tudta róla, hogy nagy fradista, gyakran méltatlankodva vagy dicsérve beszélt a meccsekről – emlékezett az igazgatónő.

– Abból az összegből, melyet özvegye, Annuska néni az iskolai alapítványnak adományozott, a Dobó József díjon kívül más humán irányultságú versenyeken szerepet vállaló tanítványainkat is tudjuk jutalmazni. Az iskola profiljának bővítése is ezt az irányt célozta meg az új, oktatás ágazat meghirdetésével. Ide kifejezetten azokat a gyerekeket várjuk, akik a humán tantárgyak, mint a magyar nyelv és irodalom, történelem, művészetek iránt érdeklődnek – összegzett Somosné Puskás Krisztina.