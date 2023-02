Miniatűr és gigantikus, rajzolt, festett, ragasztott, horgolt és faragott Betlehemeket is készítettek a kisebb és nagyobb, egyéni és közösségi pályázók. Volt, aki kukoricacsuhéból készítette el az istállót, benne a szent családdal, a pásztorokkal, a három királlyal és a jászolt körülvevő állatokkal, más tobozokból alkotta meg a művét, de készült befőttes üvegben felállított és annak falára festett, dobozokból és kavicsokból összeállított és agyagból formázott Betlehem is. Egészen modern művek is születtek, a Csapó-család például mérnök-Betlehemet alkotott tranzisztorokból, ledekből, kondenzátorból és PCR csövekből. Alkotásuk hátteréül egér idegsejtek mikroszkópos képe szolgált.

A beérkezett műalkotásokból kiállítás nyílt a Dóm Látogatóközpontban, amely csütörtökig volt megtekinthető. A tárlat zárása alkalmából az intézmény díjátadó ünnepségre invitálta a pályázókat, ahol nem hirdettek dobogós helyezéseket, hanem minden alkotót oklevéllel és ajándékkal jutalmaztak. A jutalmakat Kiss Edit intézményvezető adta át a pályázóknak.

A díjátadás után szeretetvendégséggel kedveskedtek a Látogatóközpont munkatársai a Betlehemek készítőinek.