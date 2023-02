A Diabéteszesek Dél-alföldi Társulását 1990-ben jegyezték be. Jogelődje a Cukorbetegek Makói Egyesülete volt, amelyet 1987-ben, az országban elsőként alapítottak meg. Fülöp Kálmánné, a csoport jelenlegi elnöke a vezetést 2018-ban vette át. Akkoriban 20-22 tag tartozott hozzá – most 68. A létszám gyarapodása is jelzi: élénk közösségi életet élnek. Minden hónap utolsó péntekén délután 2-kor tartják összejöveteleiket, most épp a Galamb-agráriskolában. Emellett hetente kétszer, kedden délután 6-kor, illetve szerdán délután 2-kor nordic walkingoznak a Petőfi parkban. – A skandináv gyaloglás jót tesz az egészségnek, a vércukorszintet is leviszi – mondja az elnök. És ugyancsak sikeresek a pályázásban, gyakran nyernek pénzt kirándulásokra. Az országban nagyon sokfelé jártak már, több hasonló klubbal felvették a személyes kapcsolatot, de például a síbotokat is így vásárolták.

Mindezért megkapták az Év Civil Szervezete kitüntetést a Tisza-parti Civil Közösségekért Egyesülettől. Az oklevelet Fülöp Kálmánné az egyesület vezetőjétől, Molnár Elvirától vehette át. Kitüntették Fülöpnét is, aki a cukorbeteg-egyesületek országos szövetségétől megkapta a Lang Gusztáv-díjat. A rangos szakmai elismeréshez emlékplakett és 100 ezer forint jár.

A makói egyesület fő célja – a közösségépítésen túl – az, hogy képezze, az egészséges életmódra ösztönözze tagjait, lehetőség szerint megelőzve a cukorbetegséggel együtt járó szövődményeket. Fülöp Kálmánné mindezt a maga személyes példájával is igyekszik erősíteni. Mint megtudtuk, ő 26 éves kora óta 1-es típusú diabéteszes, a kezdetektől inzulinkezelésre van szüksége. Mindezt már 38 éve csinálja, mégis teljes életet él: már nyugdíjas, de az egyesület vezetése mellett szívesen kertészkedik, foglalkozik kutyáival és a meridiántorna lelkes művelője is.