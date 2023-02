A Délmagyarország és a delmagyar.hu kiemelt figyelmet fordít arra, hogy beszámoljon a kiemelkedő teljesítményt nyújtó, Csongrád-Csanád vármegyei emberekről, azok munkásságáról. Legyen szó közéletről, kultúráról, tudományról, nagyszerű teljesítményekben bővelkedik szűkebb pátriánk. Hírportálunkon folyamatosan olvashatnak mindennapi emberek kivételes tetteiről, vagy éppen nem mindennapi emberek példamutató tevékenységéről. Az ő munkájukat, munkásságukat szeretnénk még inkább elismerni, ezért hirdettük meg az Év embere szavazásunkat.

Nézzük a jelölteket!

Máté Bence (természetfotós)

Szabó Vivien (tanyagondnok)

Földvári Nagy Zsuzsanna, a Koraszülöttekért Országos Egyesület elnöke

Tokody Béla, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Csongrád-Csanád megyei titkára

Juronics Tamás, az idén 35 éves Szegedi Kortárs Balett alapítója, koreográfusa

Röst Gergely (matematikus)

Barnák László, a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatója

Szabó Gábor, az ELI-ALPS lézeres kutatóközpont vezetője, Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke

Sipos József növényorvos

Pető Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem Szentgyörgyi Albert Klinikai Központ Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály vezetője

Vármegyénk bővelkedik kiváló csapatokban és kitűnő sportemberekben is, akiknek számos örömteli pillanatot köszönhettünk az elmúlt évben is. Az ő teljesítményük elismerésére meghirdetjük az Év sportolója 2022 szavazást is. A voksolás során olvasóink dönthetnek arról, hogy ki álljon fel a képzeletbeli dobogó legfelső fokára. Négy kategóriában – az év női sportolója, az év férfi sportolója, az év női csapata, az év férfi csapata – keressük a legjobbakat. Döntse el Ön, kik legyenek az év sportolói Csongrád-Csanádban!

Íme a jelöltek, kategóriánként.

Férfi egyéni:

- Nádas Bence kajakos

- Ozsgyáni Bence kajakos

- Gémes Levente ökölvívó

- Nagy Péter súlyemelő

- Sztanó György paraerőemelő

Női egyéni:

- Nagy Bianka kenu

- Varga Katalin parakajak

- Olasz Anna úszás

- Ugrai Panna úszás

- Dömsödi Dalma vízilabda

Férfi csapat:

- OTP Bank-Pick Szeged kézilabda

- Naturtex-SZTE-Szedeák kosárlabda

- Szegedi VE serdülő vízilabda

- Hódmezővásárhelyi FC labdarúgás

- Zengő Alföld Szegedi TE teke

Női csapat:

- Szentesi VE lány gyerek vízilabda

- KÉSZ-St. Mihály Szeged labdarúgás

- Jászapáti Petra és Kónya Zsófia magyar gyorskorcsolya váltó tagjai

- Levendula Hotel FKSE-Algyő női kézilabda csapat

- Vidux Szegedi RSE röplabda

Az Év embere szavazáson egy nyertes kerül ki győztesen, aki az olvasói szavazatok alapján a legtöbb voksot kapja, míg az Év sportolója esetében kategóriánként az Olvasóink által a legtöbb voksot gyűjtő sportolóké, illetve csapatoké lesz a megtisztelő cím. A szavazás február 14-én délelőtt 10 óráig tart.

Kérjük, kattintson az Év embere és az Év sportolója oldalunkra, és szavazzon a jelöltekre! Ezt naponta egyszer teheti meg, de kérjük, látogasson el másnap is az oldalakra!