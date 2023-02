Az idei égetés különlegessége az volt, hogy – most először – bemutatkoztak az újjászervezett néptáncegyüttes gyerekcsoportjának tagjai. Vezetőjük, Kerekes Eszter azt mondta, Doktor László irányításával sikerült újraéleszteni az apátfalvi néptáncos hagyományokat, a gyerekcsoportnak 15 tagja van, a kicsik szeptember óta táncolnak együtt. Egyelőre játékos táncgyakorlatokat tanulnak, de nagyon ügyesek. Ezt meg is tapasztaltuk: a kiszebáb körül lelkesen táncoltak. Amibe aztán a nézelődők közül is egyre többen bekapcsolódtak. Még Szekeres Ferenc polgármester is beállt a körbe.

Hogy sikerült-e elűzni Apátfalván a telet, az hamarosan kiderül. Mindenesetre ahogy a táncba a résztvevők belelendültek, napsütés ragyogta be a teret.