Hol volt hol nem volt, volt egyszer egy falu, Szatymaz, ahol 2021 karácsonyán kitalálták, hogy kellene egy fényfigura, amely a település központjában ünnepi hangulatot varázsolna a helyiek mindennapjaiba. Csakhogy ezek a dekorációs eszközök már akkor is rengeteg pénzbe kerültek, a döntéshozók ezért úgy határoztak, inkább keresnek egy költséghatékonyabb megoldást. A polgármesteri hivatalban dolgozók fejéből pattant ki az ötlet: díszítsenek fel egy autót. Így került Herbie Szatymazra. A fehér bogárhátút egy zsombói vállalkozó ajánlotta fel ingyenes használatra, így ő lett a település dísze.

Aztán elmúlt a karácsony, és annyira megszerette a lakosság az ütött-kopott autót, hogy nem vontatták el egy garázsba. Ott maradt a központban, azóta pedig minden ünnepnél alkalomhoz illő kiegészítőket kap. Tavaly farsangkor fából faragott sofőrt ültettek a volánja mögé, felette pedig egy boszorkányt reptettek. Majd később köszöntötte virágcsokorral a nőket, lett belőle húsvéti nyúl, nyáron pedig megtömték vakációs kellékekkel. A jelmez tehát változik, Herbie azonban állandó Szatymazon. És bár eltelt egy év, megjelenése mindig megújul. Most farsangkor például a tavalyi boszorkány átalakult. Eredetileg brazil táncosnőt akartak belőle formálni, de az alkata nem volt ehhez megfelelő, így a nőalak most vidám utasként integet a tetőablakon keresztül. Amivel jól is járt, mert ha boszorkány maradt volna, bizony hasonló sors várt volna rá, mint társára szombaton: a télbanya elégetése előtt még az ég is vörösre váltott, talán az is tudta, mekkora máglyát raknak majd a gyerekek. Az átalakult nőalak azonban felhőtlenül mosolyoghatott így a naplementében. Herbie szerencsét hozott neki, a lakosoknak pedig ezután is sok vidám percet jelent, ha megállnak előtte és megcsodálják újabb és újabb arcait.