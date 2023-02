Kell a fiataloknak egy hely a közös lazításra, beszélgetésre, akár csak annyi időre is, míg az embernek lyukas órája van vagy a buszára vár – ez a gondolat hívta életre az Ifi pontot, amelyet a Szentesi Művelődési Központ egyik termében alakítottak ki.

Fotós: Majzik Attila

A most átadott klubhelységben a pingpong- és csocsóasztal és a babzsákok mellett alapvető konyhai eszközök és játékok is helyet kaptak, a szobát színesítő kanapét pedig Varga János és felesége, Pusztai Edit ajánlotta fel a gyerekeknek. A termet abból az 1 millió forintos önkormányzati támogatásból szerelték fel, amely fedezi a diákönkormányzat tagjainak háromnapos közösségépítő táborát is.

Mint Szabó Zoltán polgármester az átadón kiemelte, a városnak célkitűzése, hogy egyre jobban fókuszáljon a fiatalokra.

– Nemcsak az a célunk, hogy egy pipát tegyünk az ifjúsági koncepciónk mellé, valóban komolyan vesszük, hogy kiszolgáljuk az ifjúság igényeit

– hangsúlyozta a polgármester. Hozzátette, ennek a folyamatnak a része a középiskolások véleményének feltérképezése és az ifjúsági és ifjúságsegítő kerekasztal létrehozása is.

A diákok a terem megjelenésébe is beleszólhattak, tudtuk meg Martók Alíztól, a szentesi középiskolák diákönkormányzatait összefogó Szentesi Diákbrancs vezetőjétől.

– A diákok arra is tehettek javaslatot, hogy mire lenne szükségük, és az Ifi pont megjelenését is közösen alakították ki. Tervezzük, hogy újrafestjük a falakat is, hogy jobban magukénak érezzék a helyet a fiatalok

– közölte Martók Alíz.