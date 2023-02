Finlay Donovan egy kétgyermekes édesanya, akit egy korábbi regényből már megismerhettünk. A Finlay Donovan ölni tudna egy igazán formabontó krimi volt, a sztori szerint ugyanis a kétbalkezes és saját életét is koordinálni képtelen nőből lesz egy félreértés miatt bérgyilkos, aki a maffia elől menekül és közben sorra hagyja véletlenségből a hullákat maga mögött. Igazán szórakoztató regénynek érkezett meg tehát a folytatása, ami sajnos kissé laposabbra sikerült, mint az első rész, de még így is remek kikapcsolódást jelenthet a sok, egy kaptafára készült gyilkosos történet mellett.

Az első rész ott ért véget, hogy kiderült, Finlay exét, gyermekei apját valaki meg akarja gyilkoltatni. Így bár elhatározta, hogy kiszáll a maffiabizniszből, melybe akaratán kívül keveredett, mégsem tudja lezárni életének ezt a fejezetét. Mert ugyan utálja a férfit, aki megcsalta és lelépett egy másik nővel, azt azért mégsem akarja, hogy a két kicsi félárva legyen. Így felveszi a kesztyűt és megpróbálja beelőzni a bérgyilkost, aki úgy tűnik, már el is fogadta a megrendelő ajánlatát. A biznisz egyébként egy anyukás fórumon köttetett meg, ahol virágnyelven adott fel hirdetést valaki, miszerint 100 oka lenne arra, miért szeretné holtan látni a férfit. Finlay így megpróbálja kideríteni, ki a megbízó és ki vállalta el a gyilkosságot, természetesen mindezt úgy, hogy védje a férjét. Ebből persze csak újabb kalamajkák születnek, hiszen mégsem mondhatja a férjének, hogy valaki meg akarja ölni, ráadásul még akkor sem érzi a veszélyt, amikor sorozatos balesetek történnek körülötte. A férfi csak azt látja, hogy a gyerekeket tiltja tőle és ha mégis vele vannak, akkor is a nyakukban lohol. Ez pedig egyáltalán nem tesz jót a válóperes ügyüknek.

Kalandokból tehát most sincs hiány: van itt ismét egy hulla, ráadásul darabokban, Finlay tárgyal a maffiafőnökkel is és üzletel hackerrel is. Természetesen mindebben most is segítségére van a bébiszittere, Vero, amire szüksége is van, hiszen főállásban továbbra is anya, nem mellesleg a nagysikerú regénye után meg kellene írni a következőt is. Még szerencse, hogy a történet cselekményén ezúttal sem kell sokat gondolkodnia, hiszen az élet megoldja, hogy izgalmas krimiben legyen része. Finlay mindezek mellett továbbra is két férfi közt őrlődik: a fiatal párja elutazik nélküle és letiltja közösségi felületeit is, így semmit nem tud róla, közben pedig ott van az előző részből már megismert jóképű nyomozó is, akinek rajongása pont jól jön ahhoz, hogy a nő megússza azokat a balszerencsés kalandokat is, melyeket egyébként súlyos évekkel jutalmaznának a bíróságok.

Összességében tehát ez is egy mozgalmas krimi-vígjáték lett, mely ugyan már közel sem olyan humoros, mint az előző rész, viszont cserébe jóval fordulatosabb.