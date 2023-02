Téltemető bulit rendeztek szombaton Szatymazon. Bár az időjárást tekintve sok mindent nem volt temetni, hiszen tavaszias hőmérséklet fogadta a szabadtéri program résztvevőit, így viszont legalább senki sem fázott. A Farsangoló nem is kezdődhetett másképp, mint jelmezes felvonulással. A település kabalaautója, Herbie is alkalmi díszítést kapott, innen indult a vidám, zenés menet, melyben akadt világító medúza, csontváz, több boszorkány és az apák jóvoltából kalóz és matróz is. A Művelődési Házig meneteltek, ahol csörögefánkkal, busóálarc készítéssel és táncházzal várták a vidám társaságot. Ahogy pedig a naplementétől vörösre vált az ég alja, a gyerekek elkezdték hordani a faágakat a télboszorkány vesztőhelyére.

Hamarosan csinos máglyát raktak a bábu köré, melyet a művelődési ház munkatársai több órán keresztül formáztak szalmából és rongyokból. Nekünk elárulták: kicsit sajnálták is elégetni, mert "egész helyre kis menyecske lett". Még nevet is kapott a ridegasszony: ő volt Kisze Mári. De a hagyomány az hagyomány: vesznie kellett, azokkal a rossz dolgokkal együtt, melyeket megnevezve üzenetként a gyerekek rátűztek. Igaz, volt, aki félreértette a feladatot és kívánságát körmölte le a papírra – hát, az ő vágya ezáltal ugyanúgy hamuvá lett, mint a télboszorkány, mely a több méteres lángoszlopban néhány perc alatt megsemmisült.