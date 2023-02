Ha pedig már megvan a ruha, és az édességek is, már csak a zenéről kell gondoskodni. Kaszás László maga is zenél, és több zenekarral tartja a kapcsolatot. Ő azt mondta, hogy a két fős csapatokon át a hét tagú zenekarokat is keresik. Legtöbben még mindig élőzenét akarnak, Kaszás László annak viszont nem örül, hogy sokan választanak Dj-ket, ami ezért nem egyenlő az élőzenével.

A mostani kiállításon több, mint kilencven kiállítóval, köztük menyasszonyi ruhaszalonok, esküvői helyszínek és vendéglátóhelyek képviselőivel, fotósokkal, videósokkal, cukrászmesterekkel, dekoratőrökkel, ékszerkészítőkkel, sminkesekkel és fodrászokkal is lehetett találkozni.