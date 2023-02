Kézügyesség, szépérzék és empátia azok a fő készségek, amelyek a virágkötészet kiemelkedő művelőjévé tehetnek valakit. A hódmezővásárhelyi Kruzslicz Ferenc három évtizede dolgozik szakmájában, nemrégiben vette át nemzetközi bírói oklevelét. Mint elmondta, a zsűrizés legnehezebb feladata, hogy kizárja saját esztétikai alapelveit, és csakis tárgyilagosan döntsön. Példaként említette, hogy bár a vörös és sárga kombinációja kifejezetten távol áll tőle, a legutóbbi versenyen az általa is legkiemelkedőbbnek választott virágcsokorban éppen e két szín dominált.

Tűpontos részletek

Még szentesi kertészeti szakközépiskolai évei alatt küldték el egy keceli országos virágkötő versenyre, amiről vajmi kevés elképzelése volt, de tanárának feltűnt a lelkes diák kézügyessége és szépérzéke. Az ifjú Kruzslicz Ferenc mindjárt meg is nyerte élete első versenyét, onnantól nem nagyon kellett marasztalni. Időközben dísznövénykertész diplomát szerzett, dolgozott többek között Nápolyban, gyakornokként Hollandiában és Angliában.

Kruzslicz Ferenc virágkötő tűpontosan kiszúrja a másoknak jelentéktelen részleteket. Fotó: Gémes Sándor

Viccesen megjegyezte, hogy közvetlen kollégái szerint neki egy szem is elegendő lenne a munkához, azzal is legalább ilyen tűpontosan kiszúrná a másoknak jelentéktelen részleteket. Többnyire előbb tudja, mit szeretne a hozzá betérő vásárló, ahogy azt is pontosan érzi, rábeszélés helyett mikor kell inkább elengedni saját elképzeléseit.

A tehetség plusz faktor

– Van, ami a vevőnek tetszik és van, ami nekem. Ez olykor nagy huzavona – magyarázta. Egyik legkedvesebb története az a székely esküvő, amelynél az ifjú ara engedett a rábeszélésnek. Cserébe vörös rózsák helyett egy olyan különleges csokorral állt oltár elé, amelyet székely népdalokban szereplő virágok alkottak.

Az apró részletek iránti szinte akaratlan fogékonysága zsűrizéskor is segíti munkáját. Mint mondta: a virágkötészetet sokak megtanulhatják mesterség szinten, jól ismerve a szakma szabályait. És van az a plusz faktor, amikor mindez belülről jön. Zsűrizéskor ez egyből feltűnik a szakembereknek.

Környezetbarát bokréta

Az emberek fejében máig élénken tartja magát a nagy és látványos csokrok illúziója, holott a nemzetközi színtéren inkább a kifinomult, visszafogottabb stílus uralkodik. Mint azt Kruzslicz Ferenc elmondta: a divatipar, a szépészeti irányzatok, de még a cukrászat aktuális trendjei is áthatják valamennyi ágazatot. A csillogós ruhák idején a virágkötészet is csillogott. A roze gold, magyarul rózsaarany szín legalább tíz éve dominál, kezdetben tízből kilenc menyasszonyi csokor abban a színben pompázott. Ám néhány éve a fenntarthatóság is megjelent a virágkötészetben, az idén szeptemberben Manchesterben tartandó világbajnokságot remélhetőleg már a természetközeli megoldások uralják. A vásárhelyi virágkötő szerint fontos, hogy a szezonálisan elérhető virágokban gondolkodjunk. Ne akarjunk őszi csokrot márciusban, szeptemberben pedig tavaszi tulipánt.