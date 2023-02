A világ észlelésében, megismerésében az érzékszerveink segítenek bennünket születésünktől kezdve. Éppen erre alapoz a vásárhelyi gyermekkönyvtár egyik időszakos tematikus foglalkozása. Az öt érzékszerv mentén halad az egy órás interaktív ismeretterjesztés; egyebek mellett hang- és illatfelismeréssel. Az óvodásoknak szükségünk is van a folyamatos kétirányú párbeszédre ahhoz, hogy figyelmük ne kalandozzon el óhatatlanul. Mint azt a vegyes korosztályú csoporttal érkező Farkas Imola, a vásárhelyi Szeremley Sámuel Református Óvoda óvodapedagógusa elmondta: a folyamatos impulzusokhoz szokott mai gyerekek figyelmét egyértelműen az aktivitásra buzdító foglalkozásokkal lehet leginkább lekötni, amikor a feladatok megkövetelik a figyelmüket. Ugyanakkor fontosak az új élmények, az óvoda falain kívüli programok. Ezt megerősítette Gyulafalviné Vereczkei Györgyi gyermekkönyvtáros, egyben a foglalkozás vezetője is. Mint mondta: az óvodások életében fontos tapasztalat, amikor megismerkednek egy idegen hellyel, új emberekkel találkoznak. A pozitív benyomások, újszerű élmények megerősítik a gyerekeket, a zárkózottabbak is többnyire feloldódnak.

Györgyi sok apró, mégis hatásos megoldást bevetett: szándékosan halk, visszafogott beszédével egyértelműen magára vonta a figyelmet. Amikor pedig észrevette a csoporton a fáradtságot, rövid elmélyülésre invitálta őket.

– Mondd, szoktad-e a csöndet figyelni? – tette fel az elsőre különös kérdést a gyerekeknek, akik szívesen csatlakoztak lehunyt szemmel a rövid pihenőhöz. Mint mondta: ez a momentum kettős célt szolgált, hiszen a mai zajos világban ritkán adunk magunknak pihenőt, fordulunk befelé. Talán ennek áldásos hatását a gyerekek is megérezték.

Egy-egy ilyen foglalkozás ráadásul nemcsak a csoportot lelkesíti. Farkas Imola szerint az óvodapedagógusok és gyermekkönyvtárosok közös munkája mindannyiszor kiváló ötletforrás.