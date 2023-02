A Petra Modellprogram február 4-én 10 órakor tartja öko egészségnapját a programban résztvevő családoknak. A helyszín a dr. Rapcsák András út 4. szám alatti Vásárhelyi Ifjúsági Klub. Minden program térítésmentes. Lesz vérnyomásmérés, EKG, vércukorszint ellenőrzés. Öko háztartási praktikákat is megismertetnek a résztvevők, akik egy öko mosószer készítését is megtanulhatják. Olcsó, egészséges savanyúságokat készítenek a nap folyamán és kenyeret is sütnek. A babás csoportnak is tartanak foglalkozást.