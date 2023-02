Mint arról korábban már beszámoltunk, nagyszabású operett gálát rendeznek vasárnap az IH Rendezvényközpontban. Peller Károly és Oszvald Marika mellett szegedi művészek lépnek majd színpadra, a programnak pedig olyan nagy sikere volt, hogy a hamar teltházassá vált esti előadás mellé egy délutánit is meghirdettek.

Fotó: Török János

– Természetesen tudjuk, hogy vannak, akik még így sem tudnak eljönni, például koruk vagy egészségi problémáik miatt. Ezért gondoltuk, hogy az előadásból adunk egy kis ízelítőt a Kálvária sugárúti idősotthon lakóinak – mesélt lapunknak a kezdeményezésről Peller Károly, a Budapesti Operettszínház művésze. A szerda délután megtartott ingyenes programra több mint félszáz nyugdíjas jött el. Mivel az épületet éppen felújítják, a közeli Fogyatékosok Nappali Intézményébe sétáltak át. Aki nem tudott ennyit sem mozogni, autóval vitték a helyszínre.

– Maga a kedvencem – kiáltott fel egy idős asszony, amikor meglátta a fővárosi színészt.

– Egyem a szívit, végre élőben látom. Nem hittem, hogy ezt még megélem – lelkendezett. Hasonlóan boldog volt Faragó Mihályné is.

– Végre egy kicsit kimozdultunk. Ez nagyon sokat számít. Bár mindennap a tévében hallgatom az operettslágereket, miközben rejtvényt fejtek, élőben azért mégis más – mosolygott. Szinte csak nőket láttunk a rögtönzött nézőtéren, Juhász István a hátsó sorban, egymagában üldögélt.

– Nem zavar, a szállón sincs sok férfi – mosolygott. Mint mondta, zenét hallgatni ő is szeret, főleg ha élőben szól, jó kikapcsolódásnak tartotta, hogy eljöjjön erre a programra.

Fotó: Török János

A közel egyórás műsorban fellépett Vajda Júlia, Szilágyi Annamária, Kónya Krisztina, Cseh Antal, László Boldizsár és Kendi Lajos is. A legnépszerűbb operettslágerek zongorakísérettel hangzottak el, Pál Tamás kísérte a művészeket. Hozzájuk a vasárnapi előadáson csatlakozik majd Nánási Helga és Oszvald Marika is. Peller Károly elárulta, a hétvégi gálán egy bejelentést is hallhatnak majd tőle a nézők, Szeged kulturális életével kapcsolatos további terveiről.