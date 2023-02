Évről évre egyre több intézmény kapcsolódik be a Zöld Óvoda programba, a legutóbbi felhívásra közel kétszáz óvoda részéről érkezett be pályázat. A Magyarországi Zöld Óvodák Hálózatának célja, hogy támogassa a kisgyermekek környezettudatosságra nevelését és segítse a fenntarthatósági szempontok beépítését az intézmények működtetésébe.

A jelentkező intézmények közül 37 óvoda először, 38 másodszor, 68 harmadszor pályázott sikeresen, 7 pályázó a Címmegtartó Zöld Óvoda és 46 az Örökös Zöld Óvoda címet kapta meg – utóbbi kategóriában Csongrád-Csanád vármegyéből idén egyedüliként a Bercsényi utcai „Kincskereső” Óvoda.

Mint Kádár Kata, az óvoda tagintézmény-vezetője kiemelte, már csaknem tíz éve részesei a környezettudatosságra nevelő programnak, először 2013-ban pályáztak a Zöld óvoda címre. Az, hogy az intézmény az Örökös Zöld Óvoda minősítést is megszerezhesse, háromszor három évet vett igénybe, különböző kritériumrendszereknek kellett megfelelni. – Azok a feladatok tartoznak ide, amit nap mint nap végzünk a gyerekekkel: az egészséges életmódra nevelés, a környezeti nevelés, a fenntarthatóság fontossága. Sokat foglalkozunk ezekkel a témákkal, arra neveljük a gyerekeket, hogy minél jobban óvják Földünket – számolt be a tagintézmény-vezető. Hozzátette, az Örökös Zöld Óvoda cím elnyerése egy erkölcsi elismerés, ezzel azt a munkát díjazták, amit az óvodában végeznek évek óta.

Megtudtuk, az óvodában a tervek szerint tovább haladnak a megkezdett úton, továbbra is szeretnék folytatni azokat a programjaikat, amik erősítik a gyerekek környezettudatosságát, a szülők bevonásával évente kétszer csatlakoznak a hulladékgyűjtéshez és a Te-Szedd mozgalomhoz is, valamint ápolják a néphagyományokat, emellett pedig a zöld jeles napokra is készülnek.

A jövőben az intézményük fejlesztése is napirenden van. Az óvoda hátsó udvarában egy KRESZ-parkot szeretnének kialakítani, az ehhez szükséges forrást már biztosította az intézmény, már csak a kivitelezésre várnak.