A Tiszai PET Kupa egy verseny, amelyen pet-palackokból épült hajók vesznek részt. Ez időközben valóságos mozgalommá szélesedett, melynek az a célja, hogy a folyókat, illetve azok ártereit megtisztítsák a víz felszínén úszó szeméttől. Önkénteseinek köszönhetően 10 év alatt több mint 300 tonna hulladéktól mentesítette a magyarországi folyókat.

Hatékonyságuk folyamatos növelése mellett a már megtisztított területeket is szeretnék megóvni a visszaszennyeződéstől, ehhez viszont elengedhetetlen a hulladék-utánpótlást jelentő mellékfolyók megtisztítása is. Ezért úgy döntöttek, 2023-ban új folyóra eveznek. A Maros menti településeken – mint arról a Délmagyarország többször beszámolt – a helyiek környezetvédelem iránt elkötelezett csoportjai évek óta dolgoznak az Erdélyben eredő folyó megtisztításán. Apátfalváról, Makóról és Szegedről többen is jelezték az igényt az összefogásra. Nekik szeretnének segíteni azzal, hogy a helyi önkormányzatokkal és zöld szervezetekkel együttműködve megszervezik május 18-21 között a Marosi PET Kupát.

A szervezők ehhez összesen hat csapat jelentkezését várják március 1-jéig. Nevezni a Tiszta Tisza applikáción keresztül lehet, ami a petkupa.hu oldalról tölthető le. A marosi verseny csapatainak hulladékból készülő két hajójához az alapanyag a helyi iskolák bevonásával gyűlik: a PET Kupa szervezői márciustól az iskolaudvarokon elhelyezett bigbag-ekbe várják a kiürült palackokat, és a hajók építésébe is bevonják majd az iskolásokat.