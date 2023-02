Farsangolóval ért véget a Somogyi-könyvtár tematikus programsorozata, amelynek eseményeit szombatonként rendezték meg a nyitva lévő fiókkönyvtárakban, valamint a Nagyállomáson ideiglenesen kialakított könyvtárban. Most szombaton 10 és 16 óra között a kölcsönzés mellett papírszínházzal, kézműves programmal, totóval és logikai feladatokkal várták a kicsiket és nagyokat az állomáson, valamint az odesszai, az északvárosi és a rókusi könyvtárban.

Fotó: Török János

Utóbbiban Paksi Pauletta lapunknak elmondta, farsanggal kapcsolatos mesét hallhattak a gyerekek, akik álarcot is készíthettek, míg a könyvtárat jelmezben barangolhatták be. Megjegyezte, ahogyan az elmúlt két hétvégén, úgy most is három pecséttel jutalmazták azokat, akik mindegyik feladatot teljesítették, így a legügyesebbeknek mostanra már kilenc pecsétjük van a Kopogtató nevű füzetben. Aki mindet összegyűjtötte, sorsoláson vesz részt március 6-án, amikor is értékes ajándékot nyerhet.

Fotó: Török János

Szombaton egyébként az Alliance Française szegedi irodájában is farsangi programot tartott könyvtár az irodával közösen. Ott a Gyermekkönyvtár kitelepült foglalkozásán Chagall festményeinek színes világába kalauzolta a jelenlévőket Kosztolányi-Németh Marianna játékok és egy kis előadás segítségével.