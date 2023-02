Négy gyermekes anya áram nélküli lakásból kér segítséget. A hónap végén már csak üres főtt tésztát tudnak enni, a gyertya is fogyóban van – így szól egy pár nappal ezelőtti bejegyzés a Rászoruló családok segítése Szeged Facebook-csoportban. Szinte minden hétre jut egy-egy ilyen eset. Van, amikor maga a rászoruló kér segítséget, máskor csak leírásból lehet megtudni, éppen mire lenne valahol a legnagyobb szükség. A közösségnek mintegy 1500 tagja van, segíteni szándékozó jóakarók és mélyszegénységben élők egyaránt. A platform lehetőséget biztosít arra, hogy egymásra találjanak a felajánlások és azok, akiknél ez a legjobb helyre kerül. A csoportot Marosvölgyi Annamária egyszemélyben működteti, ő az, akinek köszönhetően már nagyon sok rászorulónak lett könnyebb az élete.

Rá maradt az egész csoport

A szegedi édesanya szabadidejében foglalkozik mások gondjaival.

– A csoport 2015-ös indulásakor én még csak tag voltam. Azért csatlakoztam, mert már akkor is fontosnak tartottam, hogy ha a magam szerény eszközeivel bárkin tudok segíteni, akkor azt megtegyem. Korábban dolgoztam alapítványi önkéntesként is, mindig vágytam arra, hogy ilyen módon is hasznossá tegyem magam. A barátnőm volt az adminisztrátor, mellé álltam be segíteni, majd végül rám maradt az egész csoport – beszélt a kezdetekről.

Bár a csoportban bárki kérhet segítséget, Annamáriát rendszeresen keresik meg privát üzenetekben is, hiszen nem mindenki vállalja fel szívesen anyagi nehézségeit.

– Leggyakrabban a számlaelmaradás a gond. Bár pénzt mi nem adunk, ha az ilyen családok élelmiszerhez jutnak, a számlára is marad pénzük. Sokszor előfordult már olyan felajánlás is ilyen esetben, hogy főznek nekik – azt gondolom, ez is nagyon kedves gesztus lehet. De gyakran megesik, hogy egy elromlott háztartási gép helyett lenne szükség másikra, ilyenkor egy nem használt és más családban csak kerülgetett berendezés nagyon hasznos tud lenni. Szinte minden rászorulóval beszélek legalább telefonon, van, hogy személyesen is meglátogatom őket. Így sokkal hitelesebben tudok kiállni értük és az adományozók is tudhatják, valóban jó helyre megy felajánlásuk – magyarázta.

Másfél szobás lakás és bicikli

Jelenleg mintegy 40 családdal tartja folyamatosan a kapcsolatot, ők azok, akiknek rendszeresen juttat adományokat.– Régen az emberek nagyon nehezen fogadták el, hogy mások segítségére kell támaszkodniuk, de ma már egyre többen felvállalják, hogy így tudnak csak boldogulni. Olyan is gyakran előfordul, hogy anonim módon kérnek segítséget, a végén azonban névvel, arccal köszönik meg a csoporttagoknak a segítséget, mert látják, hogy ebben a közösségben megbízhatnak. A kisgyermekes családok viszont sok esetben még mindig kerülik a nyilvánosságot, mert félnek, hogy esetleg a gyámügy is közbelép – beszélt Annamária a tapasztalatairól.

A szegedi édesanya egyébként maga sem él fényűző életet: másfél szobás panellakásuk albérlet, nincs még autója sem és másodállásban is dolgozik azért, hogy meg tudjanak élni lányával. Ettől függetlenül nem egyszer előfordul, hogy ő maga is adakozik azoknak, akik rajta keresztül kérnek segítséget másoktól.

– Egyszer például elmentem egy családhoz, ahol kiderült, hogy alig van mit enniük. A lányom is velem volt, fogtuk magunkat, elmentünk egy boltba és bevásároltunk nekik. Miután eljöttünk tőlük, a lányom azt mondta, én vagyok a világon a legjobb édesanya. És nem elsősorban azért, mert segítettünk egy ismeretlen családnak, hanem mert tudta, hogy az összes pénzünket elköltöttük, és ahhoz, hogy mi is tudjunk vacsorának valót venni, haza kell először mennünk a város másik feléből – idézett fel egy kedves emléket.

De nem ez volt az egyetlen eset, amikor saját kényelmét is háttérbe szorítva segített másokon. Mint mesélte, rendszeresen szervez programokat is rászorulóknak, ezekre is mindig ő maga gyűjti össze a felajánlásokat cégektől, vállalkozásoktól.

– Aztán felcuccolom a biciklire a nagy szatyrokat és úgy viszem el a helyszínre, másképp ugyanis én sem tudok közlekedni – mosolygott. De saját otthona is sokszor raktárként funkcionál: ha érkezik egy-egy felajánlás, azt ha nem tudja egyből továbbítani valakinek, saját szobájában tárolja.

Mindent jól dokumentál

Az önkéntes munka tehát rengeteg időt és energiát vesz el a mindennapokban, főállása és esti iskolája mellett, ahova szintén jár, szinte minden szabadidejét ez tölti ki. Amellett, hogy a felajánlásokat és a kéréseket megpróbálja összehangolni, folyamatosan keresi azokat is, akik meg tudnák könnyíteni a rászorulók mindennapjait.

– Sajnos mivel nem áll mögöttem alapítvány, így sokkal nehezebb a nagy cégeket, vállalkozásokat megszólítanom, de néhány támogatónk már így is van. Az egyik étterem például mindennap felajánlja a megmaradt ételt egy-egy családnak, a Híd Közösség jóvoltából pedig rendszeresen tudok kenyérosztást tartani. Időnként pedig olyan élményprogramokat is fel tudok ajánlani az intézmények jóvoltából, mint múzeumlátogatás, fürdőzés vagy éppen ópusztaszeri kirándulás – mesélte Annamária, aki azt is fontosnak tartja, hogy az adományok útja mindig egyértelmű legyen.

– Minden adományozásról dokumentációt készítek, így a csoportban nyomon követhető, hogy a felajánlás valóban célba ért-e. Örülök, hogy ennek köszönhetően a megbízható csoportok közé tartozik az online közösségem, amit szívesen ajánlanak másoknak is – mosolygott.

Annamária egyébként nem csak ezt az egy online csoportot működteti: közvetít ingyen elvihető holmikat és munkalehetőségeket is, de a rászorulók segítése a legkedvesebb projektje.

– Nagy vágyam, hogy ezt alapítványi formában tudjam működtetni, mert sokkal könnyebb lenne úgy minden. Bízok benne, hogy egyszer ez is megvalósulhat.