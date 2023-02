A rendezvényen több mint 170 diák és felnőtt sportoló, szakvezető, sportszakember vett részt.

– Másodjára rendezte meg sportiskolánk ezt a konferenciát. Célunk, hogy ráirányítsuk a figyelmét a testnevelőknek és az edzőknek arra, hogy milyen nagy szerepük van abban, hogy egy sporttal ismerkedő gyerekből sikeres sportember lehessen. A jelenlévő előadók valamennyien sportolók, sportszakemberek, nemzetközi szinten is kiváló eredményeket értek el, most pedig a civil életben is olyan sikereket tudhatnak magukénak, amelynek megosztásával sportiskolánk tanulóit is motiválhatják – mondta lapunknak Walterné Böngyik Terézia, a Szent István Általános Iskola igazgatója.

A rendezvény elején Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszó, sportdiplomata mondott köszöntőt.

– Azért vagyunk itt, hogy nektek, versenyzőknek, fiatal tehetségeknek, pedagógusoknak, edzőknek, minden sportszerető embernek segíteni tudjunk, például abban, hogy miként dolgozzátok fel a sikereket, kudarcokat. Ezek azok a tényezők, amelyek egy sportoló életében nap, mint nap szerepet játszanak. Ha valakiből nem is lesz élsportoló vagy bajnok, akkor is hasznosak lehetnek ezek a tanácsok – mondta.

Lénárt Ágota, a Testnevelési Egyetem Pszichológia és Sportpszichológia Tanszékének vezetője, számszeríjlövő világkupa győztes a kudarctűrésről és a sikerkezelésről tartott interaktív előadást, többek között arról, hogy mit kell fejben megváltoztatni, hogy jól sikerüljön egy verseny.

– A sportpszichológia a csapásokkal való megküzdésben nyújt segítséget. A célformulák, ha a kívánalom irányába hatnak, jól működnek. A sportolóknak meg kell tanulniuk, hogy az eredmények nem lineárisan jönnek, olykor hullámzanak. Kudarc nincs, ha egy verseny nem sikerül, azt csak a fejlődés egy lépcsőfokának kell tekinteni – hangsúlyozta.

Bagi Mátyás funkcionális és erőnléti tréner az erőnléti edzés fontosságáról beszélt. Előadásában arra világított rá, hogy a sportsérülések elkerülése érdekében optimális edzésmodellt kell felépíteni.

Maczelka Nóra testépítő világbajnok, sporttáplálkozási szakértő a sporttáplálkozásról tartott előadást. Sós Csaba, a Magyar Úszó Szövetség szövetségi kapitánya pedig az edző és a sportoló kapcsolatában a nonverbális kommunikáció szerepére hívta fel a figyelmet. A konferencia végén Gyurta Dániel a siker útjáról beszélt.