A párok szombaton délután találkoztak a Katolikus ház udvarában, ahonnan elindultak Szeged belvárosában a rövid, de annál tartalmasabb sétára.

Bucskóné Lehota Ágota irodavezető a helyszínen lapunknak elmondta, hogy a belváros egy-egy pontján Szeged múltjából ismert házaspárok életének egy történetét idézik fel, amelyekhez kapcsolódóan párkapcsolaterősítő feladatokat is kaptak a résztvevők.

A mostani séta első állomása a Dugonics téren volt, ahol korábban a Szegedi Napló szerkesztősége működött, ahol maga Mikszáth Kálmán is dolgozott, sőt még egy saját ágya is volt. Mikszáth Szegedre kerülése után először Mauks Mátyás szolgabíróhoz szegődött, és bele is szeretett a szolgabíró Ilona nevű lányába.