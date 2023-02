De nemcsak szerelmes üzenetüket, vagy a saját nevüket vésték be téglába az egykori honvédek, hanem többen arról is számot adtak, hogy mikor kapják meg a szabadságukat. Az egyik téglára közösen írtak a katonák, akiktől így megtudtuk, hogy 1954. október 25-én szereltek le. A véséstől számítva még 93 napot kellett szolgálatban tölteniük. Sallai György egykori honvéd pedig két téglán is megörökítette, hogy Szegeden állt őrt, 1950. január 31-én és február 1-jén is. Ő egyébként arról is beszámolt, hogy 1927. június 27-én Békésen született.

