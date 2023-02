Csongrád-Csanád vármegye. Február végéig érdemes elkészíteni és kihelyezni a rovarhoteleket. Gyakran méhhotel vagy darázsgarázs néven is említik ezeket – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A növényvédelmi aktualitásokról szóló közlemény szerint a háziméhek nem győzik a beporzást, szükségünk van a vadméhek segítségére. Jelezték, a tökéletesebb beporzásukkal a fagy káros hatását is mérsékelhetjük. Ezek egyedül élő méhfajok, nem támadnak nem szúrnak, nem kell félni tőlük. A kamarai írás szerint a Google keresőben több mint 28 ezer ötlet van arra, hogy hogyan állítsunk elő rovarhotelt és az hogyan nézzen ki. Beszámoltak arról is, hogy már a giliszták is feljöttek a mélyből, jó erőben vannak, a gyalogosok által keményre taposott ösvényen láthatjuk a túrásaikat.