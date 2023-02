Az ásotthalmi intézmény múzeumának 57 madárfaj, mintegy száz darabos tojásgyűjteményét rendezik, rendszerezik és katalogizálják az iskola diákjai Bánhidy Zoltán vezetésével. Országos szinten is kevés iskola büszkélkedhet saját múzeummal. A Bedő Albert Erdészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola pont ilyen. Két egykori szertárból nőtte ki magát az országosan is egyedülálló iskolatörténeti és szakmai tárlat. Az intézmény százéves évfordulójára, 1983-ban készült el a múzeumnak is helyet adó panelépület alul tanulószobákkal, felül a múzeummal.

Fotó: Török János

– Nem csak az erdőben, hanem az iskola múzeumában és az iskola területén lévő értékek megőrzése és karbantartása is a diákjaink feladatai közé tartozik. A tojásgyűjteményünk rendezésével pedig új ismeretekre is szert tehetnek a diákok – mondta Andrésiné Ambrus Ildikó, az iskola igazgatója. Bánhidy Zoltán osztályfőnök, kollégiumi nevelőtanár, a vadonjáró szakkör vezetője hozzátette, a természetvédelmi törvény miatt ma már ilyen gyűjteményt nem lehet készíteni. A gyűjtemény jó része évtizedekkel ezelőtt gyűlt össze. Ezek egyelőre még el vannak zárva a látogatók elől.

A diákok most azon dolgoznak, hogy méltó körülmények között mutassák meg a tojásokat, majd a jövőben egy megfelelő tároló és kiállítóteret hoznak létre a gyűjteménynek. Most ezen dolgoznak a diákok, amelyhez egy régi terítőt áldoztak fel, így kapnak a tojások egy szép, bordó bársony alapot.

Fotó: Török János

– Az ötlet onnan jött, hogy a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban láttunk hasonló megoldást – tette hozzá a pedagógus. A régi fiókos, fakkokra osztott tárolórekeszek alján lévő elöregedett papírt kiszedik, majd kiporszívózzák azt, végül a méretre vágott bársonydarabra helyezik a tojásokat. Összesen 57 faj, köztük fokozottan madarak tojásai láthatók a különleges gyűjteményben.