Domaszéken 1999 óta működik a képviselő-testület mellett ifjúsági önkormányzat is. Ebben 14–24 éves fiatalok kapnak lehetőséget arra, hogy tanulják a demokráciát, véleményt nyilvánítsanak és javaslatot tegyenek minden olyan ügyben, amely a fiatalokat érinti. A testület minden évben több szabadidős programot is szervez, illetve a tagok rendszeresen besegítenek a település nagy rendezvényeibe is. Sziráki Krisztián polgármester – aki maga is ifjúsági polgármesterként kezdte politikai karrierjét – lapunknak elmondta, az önkormányzat a civil szervezeteknek juttatott támogatási keretből ad pénzt az ifjúsági önkormányzatnak, melyből az önállóan gazdálkodhat.

– Emellett igyekszünk minden más módon is segíteni őket, például odaadjuk nekik a település kisbuszát, vagy programjaikhoz helyszínt biztosítunk – tette hozzá.

– Úgy szoktam mondani, hogy tulajdonképpen kineveljük a saját utódainkat, csak aztán nehogy a fejünkre nőjenek – viccelődött.

Az ifjúsági önkormányzat február elsején teljesen újjáalakult: a „kiöregedett” generációt váltva újakkal kezdte meg immár hetedik ciklusát. Érdekesség, hogy többen vannak, mint a képviselő-testület, a 11 fiatal közül többeknek pedig valamelyik szülője ott ül a felnőtt döntéshozó grémiumban, vagy a hivatalban dolgozik. Az ifjúsági polgármester Ábrahám Dominik lett. Nagy kampányt nem kellett szerveznie a választás előtt, mivel ő volt az egyetlen, aki vállalta ezt a feladatot. A 18 éves fiatalember egyébként már évek óta külső segítőként vett részt az ifjúsági önkormányzat munkájában. Hozzá hasonlóan a testület fele is dolgozott már az ifjúsági önkormányzattal, de vannak a hónap elején esküt tett tagok között olyanok is, akik korábban nem vettek részt ebben a munkában, de kedvet éreztek most ehhez.

Sziráki Krisztián polgármester és Ábrahám Dominik ifjúsági polgármester. Fotó: Karnok Csaba

– A tervem az, hogy folytatom azt a munkát, amit az előző ifjúsági önkormányzat tagjai megkezdtek. De gondolkodunk már a programokon is, most a húsvétra készülünk, de szeretnénk nyáron egy biciklitúrát is rendezni, illetve megtartjuk a hagyományos nyárzáró bulit is – sorolta az ifjúsági polgármester, aki főállásban a Szegedi Szakképzési Centrum Csonka János Technikum végzőse.

Autószerelői végzettséget kap, de mint mondta, a családi gazdaságban dolgozik majd. A következő négy évben azonban biztos, hogy ideje egy részét a domaszéki rendezvények tervezése és a helyi ifjúság mozgósítása teszi majd ki. Munkáját egyébként az önkormányzati tagokon kívül a korábbi tagok is segítik majd, akiket most váltottak. Ez ugyanis olyan rendszer, melyben a többség már hivatalba lépése előtt segédkezik és kiöregedés után sem hagyja el egyből. Ez adja a folytonosságát és azt a garanciát, hogy ilyen egyedülálló módon, megszakítás nélkül tudjon működni hosszú ideje.