Földváry Miklós és Máté-Tóth András olyan témákat vett górcső alá a jezsuita szakkollégium Merre tartasz, egyház? című vitaestjén, mint az egyház múltjának és jelenének viszonya, valamint hogy hagyomány és progresszió kizárják vagy épphogy kiegészítik egymást?

Abban mindkét vallástudós egyetértett, hogy a katolikus egyház nem a legvonzóbb hívószó korunkban, annak formális, intézményes oldala elvesztette vonzerejét.

Máté-Tóth András, az SZTE Vallástudományi Tanszék tanszékvezetője 16. Benedek pápa gondolatai nyomán úgy fogalmazott, az egyház megtartó hagyománya a 20. században szétesett. Exkluzív csoportok kezdtek teret nyerni az egyházon belül, amelyek azt állították, hogy egyedül az képes megfelelni a kortárs kihívásoknak, amit ők képviselnek.

– Így Európában a szétesettség tematizálásából az következett, hogy maga a római katolikus egyház vezetése is belenavigálta magát a modernitással szemben védekező spiritualitásba és egyházi intézkedésekbe – mondta.

Földváry Miklós, az ELTE Vallástudományi Tanszékének tanszékvezetője ugyanakkor hangsúlyozta, a liturgikus hagyomány az „isteni edzésterv” fontos része.

Fotós: Karnok Csaba

– Ha az ember sportol vagy zenét tanul, akkor nem azt mondják, hogy érezz valami nagyot. Hanem, hogy ezt és ezt a gyakorlatsort kell elvégezni. Az aprómunka révén jutok a voltaképpeni célomhoz. Az az érdekes, hogy a vallásos életben mintha ez a fázis kimaradna. Mintha úgy gondolkodnánk a vallásról, a spiritualitásról, az imádságról, hogy az majd úgy jön. Én azt mondom, hogy az isteni edzéstervre vagyok kívácsi, amit nekem tudnom kell – magyarázta.

– Nem a gondolkodásban, hanem a rítusban van az erő – tette hozzá Máté-Tóth András.

A vitaest végén abban is megegyeztek a beszélgetőpartnerek, hogy az nem is lehet kérdés, hogy hagyomány és progresszió harmonikusan ki kell egészítse egymást. A legfőbb kérdés azonban, ami egyelőre nyitva maradt a jezsuiták hittantermének falain belül és azokon kívül is, az a hogyan kérdése.

A szabadegyetem Van-e megbocsátás? címmel vallásközi kereksztal-beszélgetéssel folytatódik április 17-én a Szent József jezsuita templom hittantermében.