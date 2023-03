A tavasz egyik legnagyobb ajándéka kétségtelenül az a pár hét, amikor virága borulnak a fák. Mielőtt a zöld levelek előbújnának és minden növény egyszínűvé válna, megmutatják egyéniségüket és pazar színkavalkáddal örvendeztetik meg az utcai járókelőket.

Természetesen ebben az időszakban a főszereplő a Széchenyi téri magnóliafa, mindenki ezzel fotózkodik és ellepik a közösségi oldalakat az erről készült képek. Talán igazságtalanul szorul háttérbe minden más fa, pedig vannak még gyönyörű, képeslapra kívánkozó látványosságok Szegeden. A mi aktuális kedvencünk a Deák Ferenc Gimnázium előtti villamosmegálló, amelynek vérszilvafái már messziről ragyognak rózsaszín virágaikkal. Sajnos a virágzás hamarosan véget ér, de a napokban még érdemes ellátogatni arrafelé, mert legalább olyan vidám képek készíthetők a fasorral a háttérben, mint a már szinte kötelezőnek tűnő magnóliákkal. Ez a dísznövény egyébként később is kirí majd társai közül, levele ugyanis sötétbordó. Így nem csak most nyújt kivételes látványt ez a környék, hanem majd akkor is, amikor a rózsaszín virágok már eltűntek és már az árnyas lombok egy kis hűvösről is gondoskodnak az ott várakozók számára.