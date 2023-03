Az alig 100-as nagyságrendben gyártott pálinkák mellett a Dóm téri tárlaton Nagy József bemutat egy gazdag válogatást a vasutas gyűjteményéből is, melyek többségének közös tulajdonsága, hogy mindet vasútbarátoktól kapta, egyedi tervezésű címkékkel. Mindezek mellett kiállított butykosokat – köztük több sorszámozott, Hollóházi porcelánból készültet –, laposüvegeket és tulipánpoharakat is. Aki tehát a pálinkát nem csak inni szeretné, de egy kicsit a történetét is megismerné, érdemes ellátogatnia a fesztivál területén lévő minikiállításra is, amely természetesen ingyenes.