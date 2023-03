Kocsibeálló

Aki kertes házban lakik, annak valószínűleg autója is van, tehát gondoskodni kell annak tárolásáról és védelméről. Újépítésű házaknál a garázs általában az építészeti terv része, és a ház átadásával egy igényes garázst is kapunk, amely illeszkedik a ház összképéhez. De mi van akkor, ha utólag kell megoldani az autó parkolásának és védelmének kérdését? Garázst építeni nagyon költséges, rengeteg munkával jár, a szakember hiányról nem is beszélve. Szerencsére létezik más megoldás! Az utóbbi években egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek az alumíniumszerkezetes, polikarbonát tetős kocsibeállók, amelyek remek megoldás jelentenek azoknak, akik esztétikus, modern, tartós beállóra vágynak autójuk védelme érdekében, de nincs lehetőségük garázst építeni.



Kerti tároló

Minden családi háznál jól jön egy kerti tároló, amely amellett, hogy megvédi a kertészkedéshez használt eszközöket az időjárás viszontagságaitól, el is rejti azokat, így elkerülhető, hogy szanaszét szóródjanak a kertben, rendetlen összképet hagyva maguk után. Nem kell óriási méretekben gondolkodni, már egy egészen kicsi is nagyon jól jön, ha kisebb területünk és kevés eszközünk van. A kerti tárolók nagyon hasznosak lehetnek, mert lehetővé teszik, hogy a kerti eszközök és kellékek rendezetten és biztonságosan tárolhatóak legyenek. Így a kertésznek nem kell keresgélnie az eszközeit a kertben vagy a garázsban, és az eszközök is jobban megvédhetőek a környezeti hatásoktól, mint az esőtől, a hótol és a napfénytől. Emellett a kerti tárolók rendszerezett tárolóhelyet biztosítanak a kerti dekorációknak – nagyobb tároló esetén akár a kerti bútoroknak – és más kiegészítőknek is, amelyeket nem mindig használunk rendszeresen, de amelyek fontosak lehetnek a kertészkedéshez. A kerti tárolók így segítenek megőrizni a kert szépségét és rendezettségét, miközben megkönnyítik a kertészkedést és a szerszámok kezelését.

Ágyásszegélyek

Az ágyásszegélyek szerepét sokan alábecsülik, pedig használatukkal a kertészkedés új szintre emelhető. Az ágyások határolása fontos része a kerttervezésnek, mert segít meghatározni a növények helyét, valamint megakadályozza a fű, a gaz és a talaj szétterjedését a kertben. Az ágyásszegélyek általában betonból, fából és műanyagból készülnek, és különféle méretűek és formájúak lehetnek. Ha tartósabb megoldást keresünk, akkor érdemes műanyagot választani, mert ezt kevésbé veszi igénybe az idő múlása, és a fával ellentétben nem rohad el, a betonhoz képest pedig egyszerű a lerakása. Az ágyásszegélyek segítenek abban, hogy megkülönböztessük a növényágyakat a környező területektől, és így jobban ki tudjuk emelni a növényeket a környezetükből, és segítenek abban, hogy a talajt a növényágyakban megtartsuk, és megakadályozzuk, hogy a növények körül a talaj elcsússzon vagy lefolyjon. Ágyásszegélyekkel könnyedén kialakítható bármilyen formájú ágyás: lehet egyenes, hullámos, követheti a kerti út vonalát, vagy teljesen különálló ágyásokat is létrehozhatunk segítségükkel.

Összességében az ágyásszegélyek hasznosak lehetnek a kertben, mert nem csak funkcionális, hanem esztétikai szerepet is betöltenek, így elmaradhatatlan tartozékai a rendezett kerteknek.

Forrás: Shutterstock

Térkő vagy gyeprács

Nagyon sokan kedvelik a füves felületet, viszont jó, ha időben gondolunk arra is, hogy mi történik akkor, ha egy nagyobb eső után autóval, motorral vagy biciklivel hajtunk át rajta. Térkövezéssel vagy gyepráccsal leggyakrabban az autófeljárók kialakításakor találkozhatunk, de számos más célra is jól jöhet egy kerti út. Ilyen például, ha van a kertben egy pavilon, esetleg kerti tűzrakó, akkor az odavezető utat érdemes térkövezni, vagy gyepráccsal kirakni.

A térkő talán a legigényesebb (és egyben legköltségesebb) burkolattípus. A rengeteg formában és színben elérhető burkolatanyag számos kreatív megoldással lerakható: készíthetünk belőle homogén felületeket, de különböző mintákkal is feldobhatjuk a

beállót vagy kerti utakat. Lerakásához többnyire szakember szükséges, így részben emiatt, részben az anyagár miatt, ez egy költségesebb megoldás, mint a gyeprács. Ha valaki nem szeretne ennyit költeni a kerti utakra, akkor választhatja a térkő helyett a műanyag (vagy akár beton) gyeprácsos megoldást is. A műanyag nagy előnye a betonnal és térkővel szemben, hogy nyáron kevésbé melegszik fel, ezáltal nem károsítja annyira a füvet, és kevesebb hőt bocsájt ki magából. A hézagokat bevethetjük fűmaggal, így a zöld kerti összkép még jobban megmarad.

A kerti utak és autófeljárók kialakítása tehát szintén nem csak a praktikumot szolgálja, hanem megjelenésben is a kert előnyére válik, így érdemes beruházni erre, ha rendezett kertre vágyunk.

Forrás: Shutterstock

Talajtakaró növények

Azokon a területeken, ahol nem termesztünk semmit, nincsenek virágágyások, érdemes valamilyen talajtakaró megoldást alkalmazni, hogy elkerüljük a gyomosodást. A mulcs ugyan elterjedt anyag erre a célra, de kissé élettelen és unalmas felületet hoz létre. Itt jöhetnek szóba az úgynevezett talajtakaró cserjék, amelyek nemcsak, hogy elnyomják a gyomokat, de ha szárazságtűrő fajokat választunk, az öntözéssel sem lesz annyi munkánk. Vannak olyan típusú növények, amelyek a pázsithoz hasonlítanak, azonban magasságuk miatt nem kell őket nyírni, így, ha nem szeretjük a fűnyírás és

öntözés feladatát, akkor ezek kiváló alternatívát nyújthatnak – és nem utolsó sorban még mutatósak is.

A kúszó pázsitszulák – más néven zöld szőnyeg – kiváló talajtakaró, amelyet akkor is bevethetünk, ha a füvet akarjuk vele helyettesíteni a kertünkben. A legjobban napos vagy félárnyékos helyen érzi magát, és élénk zöld színét még a tél folyamán is megőrzi. Ugyan -5 Celsius-fok alatt a levelei megbarnulhatnak, de tavasszal gyorsan regenerálódik. Körülbelül 3-5 cm magas szőnyeget fog alkotni, így olyan helyre is kiváló, ahová nem férünk be a fűnyíróval.